Alleanza Civica: “Inevitabile il taglio dei fondi del Ministero” al Festival di Santarcangelo

Continua il dibattito sul festival di Santarcangelo con il punteggio dimezzato dal ministero della cultura. Interviene Alleanza Civica di Santarcangelo con una nota stampa.

“Il Festival del Teatro in Piazza di Santarcangelo ha una lunga tradizione, una storia che affonda le sue radici in oltre mezzo secolo di eventi e spettacoli. Tuttavia, quella stessa storia, oggi, pone l’amministrazione comunale e non solo, nella condizione di affrontare responsabilità che non possono più essere eluse. È infatti da una decina d’anni che tanti santarcangiolesi denunciano comprensibilmente, assieme all’opposizione, l’uso strumentale che è stato fatto del Festival, trasformato in un palcoscenico per la propaganda politica, unidirezionale e sempre più sganciata dalle reali esigenze della cittadinanza.

Come dimenticare le provocazioni fine a sé stesse, come l’uomo che urinava nudo davanti a famiglie e bambini? Come scordare gli “ecosessuali”? Per non parlare degli spettacoli insistentemente pro gender, dell’accanimento dello scorso anno nei confronti della famiglia tramite la promozione della “decostruzione” della stessa? Una lista che potrebbe continuare per pagine e pagine.

In tutti questi anni, è quantomeno curioso notare come il Partito Democratico non abbia mai avuto nulla da eccepire riguardo ai contenuti presentati. Nessuna messa in discussione , nessun dibattito interno, solo un’unanime e compatta approvazione. Replicare alle critiche che venivano avanzate, bollandole come censura, ignoranza o, peggio, oscurantismo, rifugiandosi dietro lo slogan retorico sulla “libertà di espressione” (concetto che evidentemente si applica solo in alcuni casi: quando si è d’accordo con la linea ideologica preferita dai nostri amministratori) significa non aver colto minimamente il punto. Il tema centrale, che non abbiamo mai mancato di fare presente, è semplicemente uno: questi spettacoli ideologizzati non si possono e non si devono continuare a finanziare mediante l’utilizzo di soldi pubblici, che ricordiamo provenire dalle tasche di tutti cittadini.

L’amministrazione comunale si è spesso vantata del fatto che il Festival sia conosciuto in tutto il mondo. Ma questa affermazione, a ben vedere, ha un fondamento molto parziale. La notorietà acquisita è rimasta in gran parte confinata all’ambiente degli addetti ai lavori, in parte per la cripticità di molti spettacoli, in parte per l’eccessiva chiusura verso contenuti più accessibili al grande pubblico e soprattutto alla comunità locale.

Di casi emblematici ce ne sono stati tanti, tra “spettacoli” di cattivo gusto e contenuti esageratamente faziosi che hanno fatto parlare. È vero, il nome di Santarcangelo ha oltrepassato i confini nazionali. Ma è davvero questo il tipo di notorietà che si desidera per un festival finanziato soprattutto con denaro pubblico? Un nome diventato virale, sì, ma con immagini e titoli che poco hanno a che fare con l’arte, e molto con la provocazione gratuita. Il teatro, quello vero, sa essere potente anche senza dover imitare la prima pagina di un settimanale scandalistico.

Fino ad oggi il rifinanziamento del Festival è sempre stato fatto “sulla fiducia”. Finalmente qualcuno ha deciso di entrare nel merito. E lo scandalo non dovrebbe essere l’intervento di oggi, quanto piuttosto l’aver aspettato così a lungo prima di pretendere trasparenza su ciò che si andava a sostenere economicamente. La verità è che i fondi pubblici non sono dovuti, non sono un diritto. Qualcuno che si era evidentemente abituato a questo automatismo, oggi sarà rimasto un po’ frastornato. Forse non farebbero male un po’ di umiltà e realismo.

Lo andiamo a ripetere da tempo: occorre un Festival completamente diverso. Spettacoli non scelti sulla base delle simpatie/ideologie politiche, ma per il loro valore artistico, per la loro capacità di emozionare, interrogare, coinvolgere. Un teatro che accoglie, non che divide. Lontani dalla propaganda a senso unico, più vicini alla nostra gente.

Sarebbe il caso che i “democratici” che ora si agitano e sbraitano, si dedichino invece a fare una lunga e pesante autocritica. Farebbero bene a riflettere sulle loro scelte e sulle conseguenze delle stesse. La responsabilità non è certo di chi chiede maggiore equilibrio. La loro colpa sta nell’aver forzato la mano, anno dopo anno, convinti che la rendita politica ed economica fosse eterna.

La cultura è un bene di tutti, non un feudo di parte. Chi, come il Sindaco Filippo Sacchetti, dichiara ancora oggi con un perdente orgoglio: “il nostro Festival è deliberatamente politico”, forse non ha ancora compreso l’importanza di questo concetto, perché non ha mai considerato l’aspetto culturale come patrimonio della città, bensì come bandiera ideologica di un particolare schieramento politico.”

I consiglieri:

Barnaba Borghini

Gabriele Stanchini

Jenny Dolci