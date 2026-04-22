Alluvione: Curcio, ricostruzione in tre fasi: “Ora serve visione del territorio”

La ricostruzione è fatta di diverse fasi: quella emergenziale, quella del ripristino e poi quella più ampia della visione del territorio e della riduzione del rischio”.Lo ha dichiarato Fabrizio Curcio, commissario straordinario per la ricostruzione nelle aree colpite dall’alluvione, a margine della cerimonia d’inaugurazione del 219/o anno accademico dell’Accademia nazionale di Agricoltura.

Una distinzione, ha spiegato, che implica anche responsabilità diverse: “Questa ultima fase non è in capo al commissario ma agli enti territoriali, alle Regioni, alle autorità di distretto e alla comunità scientifica”. “Spesso la struttura commissariale viene vista come la soluzione a tutte le problematiche – ha aggiunto - È importante invece ribadire che esiste una consequenzialità nelle azioni e precisi punti di responsabilità”. Il riferimento è al lavoro che coinvolge, oltre all’Emilia-Romagna, anche Toscana e Marche. Sul fronte delle risorse, Curcio ha ricordato lo stanziamento previsto per la prevenzione e la pianificazione: ”È stato destinato un miliardo nei prossimi undici anni per la riduzione del rischio. Una responsabilità che poi passa al territorio, in una sorta di passaggio di consegne”.

Ampio spazio anche al ruolo dell’agricoltura che “è un elemento cruciale non solo per l’economia ma anche per la conoscenza e la manutenzione del territorio”. Il commissario ha ricordato le misure adottate: ”Abbiamo emanato recentemente un’ordinanza per migliorare i contributi alle aziende agricole colpite dagli eventi del 2023-2024 e stiamo lavorando a una revisione per le imprese, considerando la specificità dell’impresa agricola”. “Contiamo a breve – ha concluso – di avere un quadro che consenta di dare risposte anche per gli eventi del 2024. Quanto alla visione futura dell’agricoltura, è un ambito che il commissario osserva, ma la competenza resta del territorio, che ha un ruolo fondamentale nella gestione e nella tutela del proprio equilibrio”.