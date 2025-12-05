Alta Velocità Adriatica, svanito il sogno: FS smentisce il progetto da 60 miliardi

Dopo il mirabolante progetto da 60 miliardi per il raddoppio dell’Adriatica ad Alta Velocità — cavallo di battaglia della propaganda elettorale del centrodestra in occasione delle scorse regionali nelle Marche e in Abruzzo — arriva un brusco e rapido ritorno alla realtà.

Infatti, Antonio Donnarumma, amministratore delegato del Gruppo FS, ha smentito quella scelta nel modo più clamoroso, e per giunta a casa del ministro Salvini. Durante l’appuntamento “Infrastruttura Ventisei – L’ultimo miglio del PNRR”, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma il 2 dicembre 2025, Donnarumma ha affermato che i miliardi previsti per le ferrovie nei prossimi dieci anni sono 115, di cui solo 37 destinati al miglioramento e al raddoppio della rete AV.

Tradotto: nei prossimi dieci anni, poco più della metà delle risorse che servirebbero per la fantomatica AV Adriatica saranno distribuite su tutte le linee Alta Velocità del Paese. Ma la vera “ciliegina sulla torta” è che tali risorse saranno dirottate verso il Terzo Valico, il nodo di Genova, la Palermo–Catania–Messina e la Napoli–Bari.

Nulla, dunque, per i lotti della ferrovia adriatica che erano stati annunciati dall’onorevole Bignami a Bologna e magnificati da ministri e sottosegretari durante le passeggiate elettorali da Pesaro a Pescara fino allo scorso settembre. Non sono mancati convegni a sostegno del progetto e applausi da parte di associazioni imprenditoriali, Camera di commercio, Lega delle Cooperative della Romagna, oltre alla grande attenzione di alcuni amministratori di centrosinistra (del resto, l’idea era stata lanciata anche dall’allora ministro Franceschini). Tutti sembravano più interessati ai tradizionali cantieri di cemento che a uno sviluppo sostenibile dei trasporti, in linea con le esigenze della popolazione, degli insediamenti urbani e delle compatibilità territoriali.

Che il PNRR non destinasse un solo euro a questo intervento, privo dei requisiti trasportistici necessari, era noto da tempo ed è stato ribadito anche in questa occasione. «Il Gruppo FS — ha affermato Donnarumma — è soggetto attuatore e realizzatore di fondi PNRR per circa 25 miliardi di euro: oltre l’11% delle risorse totali. Di questi, 13,7 miliardi sono per l’infrastruttura ferroviaria AV (circa il 55%) e circa il 30% al Sud». I progetti finanziati sono esattamente quelli già citati: non un solo chilometro di AV adriatica.

Che il progetto della seconda linea AV adriatica fosse una bufala, o meglio una macchina propagandistica che vende studi di fattibilità e rendering come fatti compiuti, lo conferma indirettamente anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Dopo i proclami sulla linea costiera, ora cambia battaglia e punta alla trasformazione della Pescara–Roma in ferrovia militare. Sta infatti trattando con il Ministero della Difesa per trovare risorse alternative all’interno del piano nazionale di riarmo.

Speriamo che, al di là delle promesse elettorali fuori scala, prevalga la razionalità delle scelte aziendali — scelte che vanno oltre i ministri pro tempore e che devono essere ancorate non alla propaganda, ma alla reale domanda di trasporto sostenibile e alle compatibilità ambientali ed economiche.

Questo significa smettere di far sognare un immaginario “Godot” rappresentato da un’inesistente AV da 350 km/h sulla costa, e concentrare invece gli sforzi su interventi infrastrutturali e tecnologici sulla ferrovia adriatica esistente, necessari per portare l’intera linea ai 200 km/h in tempi politici e garantire collegamenti diretti ed efficienti tra le città costiere e gli hub AV di Bologna e Bari.