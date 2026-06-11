Altroconsumo promuove la Riviera: il “caro-vacanze” non risparmia nessuno, ma Rimini è oasi della convenienza – GRAFICO

C’è di che far discutere per giorni, se non per mesi, esperti di marketing turistico, imprenditori, ristoratori, albergatori, politici e istituzioni in genere. Sta di fatto, dati raccolti alla mano, che Altroconsumo, nella sua ultima inchiesta apparsa meno di 48 ore fa, conferma Rimini come l’oasi della convenienza. Il tema di fondo? Il caro-vacanze. Dall’esame degli elementi censiti da Altroconsumo, emerge come chi scelga la Romagna possa far respirare la famiglia e il portafoglio, mentre quanti si azzardano a valicare i confini regionali e trasferirsi in montagna debbano fare i conti con spese “quasi folli”. Ma andiamo con ordine.

Andare in vacanza in Italia sta diventando un lusso per pochi, o quantomeno un esercizio di equilibrismo finanziario. L’ultima e dettagliata inchiesta condotta da Altroconsumo lancia un allarme chiaro: tra inflazione, rincari dei carburanti e tariffe degli alloggi alle stelle, il budget per le ferie estive è ormai sotto assedio. Eppure, in questo mare magnum di aumenti che spinge gli italiani a tagliare sui giorni di relax e sulle cene al ristorante, c’è un’eccezione storica che resiste: la Riviera Romagnola, con Rimini che si laurea ufficialmente regina del risparmio nazionale.

La stangata sotto l’ombrellone

Il primo scontrino a far tremare i turisti è quello degli stabilimenti balneari. Monitorando oltre 200 strutture in 10 rinomate località italiane, l’associazione dei consumatori ha registrato un aumento medio dei prezzi del 6% rispetto all’anno scorso, che porta il bilancio degli ultimi cinque anni a un pesante +24%.

La mappa del “caro-spiaggia” mostra distanze abissali tra Nord e Sud. Il primato della spesa spetta ad Alassio (Liguria), dove per una settimana in prima fila si arrivano a sborsare ben 368 euro. Non va meglio a Gallipoli (324 euro) o ad Alghero (270 euro). Ma è sul fronte dei rincari annuali che si registrano le impennate più preoccupanti, con Taormina-Giardini Naxos che segna un +16% in appena dodici mesi.

In questo scenario, Rimini si conferma lo scudo ideale contro il carovita. La capitale della Riviera si piazza tra le mete più economiche d’Italia: una settimana in prima fila con ombrellone e due lettini costa meno di 160 euro (per l’esattezza tra i 157 e i 164 euro), una cifra che scende ulteriormente se ci si sposta nelle file retrostanti. Una boccata d’ossigeno per le famiglie.

Soggiorni: il paradosso della montagna e il “caso” Rimini

Se il comparto balneare tira la cinghia, è l’alloggio a dare il colpo di grazia ai bilanci. Una settimana ad agosto per due persone costa in media 1.050 euro, ma i trend interni sono sorprendenti.

Il vero salasso quest’anno si consuma in quota: la montagna ha registrato un vero e proprio boom dei prezzi, con gli hotel su del 32% e i B&B addirittura del 67% in cinque anni (la perla della Val Gardena, Ortisei, tocca la cifra eccezionale di 1.672 euro a settimana). Al contrario, le località di mare mostrano un leggero rallentamento della curva dei prezzi ricettivi.

Ed è qui che il “modello Rimini” stravince la competizione. Secondo i dati di Altroconsumo, la città romagnola è in assoluto la spiaggia più economica d’Italia per il soggiorno complessivo: una settimana per due persone, viaggio incluso, si attesta sui 682 euro. Una cifra incredibilmente inferiore alla media nazionale. L’unica vera alternativa per rimanere sotto i 700 euro a settimana è rinunciare al mare e ripiegare sulle calde città d’arte come Roma, Milano o Napoli.

Trasporti e nuove strategie di sopravvivenza

A completare il quadro autunnale anticipato ad agosto ci pensano i trasporti. Tra caro-voli, tariffe dei traghetti e i continui rincari della rete autostradale (la sola tratta Torino-Venezia in auto è passata da 175 a 213 euro per via del prezzo del gasolio), muoversi è diventato un costo fisso tutt’altro che trascurabile.

Come reagiscono i viaggiatori? L’inchiesta evidenzia un netto cambio di abitudini. Il turismo italiano sta diventando “difensivo”: si prenota con mesi d’anticipo per strappare tariffe umane, si evitano le settimane centrali di agosto e si scelgono file più arretrate in spiaggia. Ma il vero taglio avviene sul posto: addio ai pranzi nei ristoranti sul lungomare, sostituiti sempre più spesso dalla spesa al supermercato o dal pranzo al sacco.

La vacanza resiste nelle intenzioni degli italiani, ma la parola d’ordine è una sola: ottimizzare. E in questo, Rimini e la Romagna dimostrano ancora una volta di saper leggere il mercato prima di chiunque altro.