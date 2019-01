Andrea Gnassi: “Con Zingaretti per un Pd che riparte per l’Italia e per l’Europa”

Oggi nel dibattito in corso nel Partito Democratico in vista dell’elezione del nuovo Segretasrio nazionale interviene Andrea Gnassi, sindaco di Rimini:

Giovedì, insieme ad altri sindaci del Partito Democratico, ho incontrato a Roma i candidati alla segreteria. Il punto era un confronto nel merito tra le mozioni, i candidati e il manifesto dei sindaci. Che partiva da punti di merito imprescindibili:

1) no a qualsiasi scissione

2) un’alternativa culturale e politica per un progetto di paese da proporre a tutti gli italiani e a tutti gli elettori fuori da tatticismi e alleanze con gli attuali partiti populisti e sovranisti

3) l’esperienza viva, diversa, articolata di quel riformismo concreto che è partito dalle città e dai territori come valore del nuovo Pd (Rimini e l’Emilia Romagna in questo senso possono essere forza di una nuova fase).

Ci siamo confrontati anche sul manifesto europeista di Calenda, che ho firmato subito anche perché Rimini è una città europea che non potrà mai chiudersi.

Abbiamo approfondito temi di merito che toccano anche le città (i luoghi materiali dove i problemi e le opportunità toccano le vite delle persone) direttamente con i protagonisti. Abbiamo discusso sul senso di una direzione di marcia confuso dopo le politiche del 4 marzo 2018 e su quello da dare. Io credo a queste primarie, alla necessità di farle, all’obbligatorietà di ripartire su basi e prospettive chiare. Considero questo appuntamento qualcosa di ben più importante di un rito: la responsabilità e il contesto italiano chiamano il PD a uno sforzo eccezionale, di idee e di

comportamenti.

L’onda sovranista non la si argina con la ‘guerra di posizione’, con ‘giocate in difesa’ che purtroppo, sin dalla scorsa campagna elettorale, stanno caratterizzando il nostro percorso. Occorre prima di tutto una armonia rigenerata, se vogliamo dare corpo e voce a un’Italia che c’è, e non è quella che ruba il futuro ai giovani, che incrementa i privilegi, che blocca lo sviluppo, che crea ingiustizia.

Domani andrò a votare e da domani mi attiverò per la giornata del tre marzo. Raccolgo la richiesta di Nicola Zingaretti di far irrompere il contributo che può venire dai sindaci che hanno provato a dare speranze alle proprie città senza farle rinchiudere nel cinismo e che hanno al contrario aperto relazioni con mondi del sociale, dell’economia, di una società civile che aspetta e crede in un progetto di città o paese. In questo senso se è importante la prima fase degli iscritti, è tuttavia decisivo il 3 marzo.

Trovo la richiesta di Nicola Zingaretti di dare un contributo partendo dall’esperienza fatta sul campo nella propria città la più solida e convinta, perché forgiata da quella che lui ha fatto nel Lazio. Riconosco a Nicola una sua consapevolezza vera nel riconoscere come importante e strategico quello che si è fatto sui territori. E nel guardare a Rimini come ad altre città, come esperienze forti e arricchenti per il Pd.

È un candidato che viene da anni passati sul campo e nell’amministrazione locale. Ci siamo trovati pienamente d’accordo su questo tema fortissimo e quindi sul fatto che occorre allargare la partecipazione provando a coinvolgere persone, mondi, realtà.

Se andranno in pochi a votare il 3 marzo e tanta gente vedrà il Pd come luogo di chi si occupa di ristabilire equilibri interni o fare alleanze tattiche, non solo per il Pd non vi sarà futuro ma per la democrazia italiana sarà un problema.

Nella sua proposta Zingaretti sostiene che la fase politica che abbiamo davanti richiede nuovi paradigmi e schemi larghi di ragionamento e si deve basare sulle esperienze fatte sui territori; un passaggio forte e credibile perché viene proprio da chi ha fatto questa esperienza.

Lui nel Lazio, noi a Rimini, altri in forme diverse da altre parti. Ecco allora che per allargare la partecipazione, anche delle primarie, serve l’energia di tutti.

Il tre marzo si dovrà trasformare in una giornata di scelta tra il cinismo e la speranza. La speranza di un pezzo d’Italia non rassegnata al populismo sovranista e alla demagogia. L’Italia che lotta per diritti sociali e civili e allo stesso modo per le infrastrutture e la scienza.

Questa Italia esiste e la vediamo tutti i giorni: sono le persone, i comitati, le associazioni, le imprese che sui temi che impattano di più sulla vita di donne e uomini escono allo scoperto, si assumono l’onere non solo di ‘dire basta al declino’, ma avanzano proposte di un futuro possibile.

Il Partito Democratico ha l’obbligo di essere parte attiva di questo processo, di questa società che non si nasconde e dimostra di non avere paura. Anche il PD non deve nascondersi e non deve avere paura. Troppo spesso, nell’ultima fase, la rappresentazione che il PD ha dato all’esterno è stata quella di un movimento frenato, avviluppato in se stesso e da personalismi.

Le primarie servono per togliere il freno, per liberarci. Come amministratore credo, come già detto, che ogni ricetta non prescinda da un punto: allargare il consenso sulla base non di alleanze di vertice o boutade giornalistiche, ma facendone e proponendone con il coraggio di dichiarare un progetto, un’idea di società. L’errore più grande compiuto in questi anni è stato forse quello di mettere in campo una serie di azioni, alcune giuste alcune no, senza una forte idea d’insieme di paese.

La destra nel mondo, da Trump all’Italia, ce l’ha: “ti isolo e ti proteggo”. Un’idea rozza, demagogica e di breve periodo e che distrugge e porta a nemici e rancore. Ma ce l’ha. Le forze riformiste, se anche gli strati popolari votano Lega o per la Brexit, devono misurarsi su questo terreno. A partire da un’idea d’Europa. Dichiarata, forte. Anche controvento.

A Nicola ho detto che bisogna avere persino il coraggio di mettere e trascinare il tema europeo nelle città. Altrimenti si subisce, lo subisce persino il centro sinistra nelle elezioni amministrative.

Su questo deve tornare ad essere sfidante il PD: su Europa, su lavoro, lotta alle povertà, ambiente e cultura come motori di sviluppo sostenibile e inclusivo. E anche sulla sicurezza che non è un tema della Lega. Dobbiamo tornare a essere quelli dalle idee e dai progetti migliori senza paure, cercando allargamenti e non la divisione.

Oggi ci troviamo di fronte a scenari, persone e programmi che ci chiamano a dare il nostro contributo. Io domani voterò alle primarie del PD e sosterrò la piattaforma di Nicola Zingaretti.

Non c’è un solo motivo. C’è sicuramente una storia lunghissima e personale di amicizia e quel conoscersi che ne conferma l’abilità, l’esperienza, l’empatia umana. Trovo che vi sia un progetto di partito che vuole trarre forza e linfa dalle idee, dal merito di che le ha e non vuole chiudersi in una somma di correnti e fans.

Nicola me lo ha confermato l’altro giorno a Roma: ampliare la voce e il ruolo del Partito Democratico nel Paese, nelle città, significa affrontare i temi e non cercare accordi con i gruppi dirigenti di questo o quello. Così come il

PD non ha niente a che fare con Di Maio e Di Battista o le derive razziste sulla sicurezza.

Tuttavia possiamo parlare a persone e a mondi che oggi non ci votano (come abbiamo fatto a Rimini), con una nostra idea di sicurezza e di lotta alla povertà tornando ad essere un partito inclusivo, europeista e che si riconosce in un riformismo radicale e progressista.

Zingaretti oggi porta con sé la forza e il carattere di chi sta facendo (bene) pubblica amministrazione, e credo possa essere la persona giusta. Anche perché si affermi un principio: che in questa fase nuova il contributo libero di tutti come il sostegno leale a chiunque sarà il segretario, dovrà essere il segno di un nuovo dna. In questo senso, tra l’altro, la cosa nuova è un livello meno litigioso e più propositivo di queste primarie rispetto al passato.

Apprezzo anche il contributo degli altri candidati a partire dai toni, dall’atteggiamento e dallo stile che hanno avuto e per essersi assunti la difficile responsabilità di candidarsi in un momento drammatico per il PD. Da qui si riparte, non per noi ma perché l’Italia ne ha bisogno.

Andrea Gnassi