Archivio Bove alla Gambalunga: 337mila immagini sulla Rimini contemporanea

La Biblioteca Gambalunga amplia il proprio patrimonio documentario con l’acquisizione dell’archivio fotografico di Pasquale Bove, fotoreporter attivo per diverse testate locali e nazionali. L’operazione riguarda un fondo di grandi dimensioni, composto da centinaia di migliaia di immagini che documentano oltre quarant’anni di attività.

“Un patrimonio di immagini che raccontano la città e il mondo: la Biblioteca Gambalunga acquisisce l’archivio fotografico di Pasquale Bove. Il progetto sostenuto dal bando Strategia Fotografia 2025 promosso dal Ministero della Cultura” si legge nel comunicato.

L’archivio acquisito comprende “circa 337.000 negativi, 20.000 positivi e da un’ampia raccolta digitale” e rappresenta un’ampia testimonianza della storia recente italiana e della vita sociale di Rimini e del territorio. Bove ha collaborato, tra gli altri, con la Gazzetta di Rimini, Il Resto del Carlino, ANSA ed EPA.

Il progetto, dal titolo “L’archivio fotografico di Pasquale Bove: la Rimini di fine ‘900 tra cronaca e immaginario”, è stato sostenuto dal bando Strategia Fotografia 2025 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. “che ha riconosciuto il valore di un’acquisizione che permetterà di proseguire nel percorso avviato dalla Biblioteca di valorizzazione della fotografia e del fotogiornalismo come fonte storica e potente strumento di racconto del costume e della società” prosegue il comunicato.

Il fondo Bove si inserisce in un percorso già avviato dalla Gambalunga con altri archivi fotografici locali. “Il fondo Bove si affianca infatti a quelli già acquisiti dei fotoreporter Davide Minghini (1957-1987) e Venanzio Raggi/RiminiPress (1988-2006), Riccardo Gallini e della redazione riminese del Resto del Carlino (1980-1990)”.

Dal punto di vista strutturale, l’archivio è articolato in tre sezioni. “una analogica composta da circa 337.000 negativi in acetato (bianco e nero e colore), ordinati cronologicamente; una sezione di circa 20.000 stampe positive, ordinate per tematiche; una sezione digitale composta da 40 hard disk contenenti immagini digitali native”.

Le immagini coprono un ampio arco temporale, dagli anni Ottanta ai primi anni Duemila. “Le immagini spaziano dalla cronaca bianca e nera, alla vita mondana, coprendo un arco temporale che va dal 1985 ai primi anni 2020”. Tra i servizi documentati figurano eventi di rilievo locale e internazionale, come “il funerale di Federico Fellini, il caso San Patrignano e il processo a Vincenzo Muccioli, le Giornate internazionali del Centro Pio Manzù, il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli”.

Nel fondo compaiono anche figure di primo piano della scena mondiale. “Compaiono anche figure di rilievo mondiale come Lady Diana, Gorbaciov, Bush, Madre Teresa di Calcutta, Rita Levi-Montalcini, Henry Kissinger”. Particolarmente consistente la documentazione relativa agli anni Ottanta e Novanta, periodo in cui Rimini ha avuto una forte esposizione internazionale.

L’archivio sarà reso pubblico nei prossimi mesi. “Il fondo sarà ufficialmente inaugurato nel corso dell’estate, con una esposizione allestita al Palazzo del Fulgor”.