Ariminensis a sostegno delle serate enogastronomiche dell’Istituto Malatesta

L’associazione Ariminensis esprime il proprio convinto sostegno all’iniziativa promossa dal Comitato Rimini Sud a favore dell’Istituto Alberghiero Malatesta. Le due serate a tema organizzate dall’istituto rappresentano non solo un’occasione concreta per contribuire all’acquisto di nuove attrezzature didattiche, ma anche un momento di valorizzazione delle competenze degli studenti e del ruolo strategico che la formazione alberghiera riveste per un territorio a forte vocazione turistica come quello riminese. Ariminensis, da sempre impegnata nella promozione dell’identità, della cultura e dello sviluppo locale, ritiene fondamentale sostenere percorsi che mettano al centro i giovani, il merito e la qualità della formazione. Investire nella scuola significa infatti investire nel futuro della città, rafforzando il legame tra istruzione, lavoro e crescita economica. In un contesto in cui il settore turistico ed enogastronomico rappresenta uno dei principali motori dell’economia locale, iniziative come questa assumono un valore ancora più significativo: permettono agli studenti di confrontarsi direttamente con il pubblico, di sviluppare competenze pratiche e di sentirsi parte attiva della comunità.

«Sostenere l’Istituto Alberghiero Malatesta – sottolinea Ariminensis – significa riconoscere e valorizzare una delle eccellenze formative del nostro territorio. È fondamentale che istituzioni, associazioni e cittadini collaborino per creare opportunità concrete per le nuove generazioni».

Ariminensis invita quindi cittadini, famiglie, imprese e realtà associative a partecipare numerosi alle due serate in programma, contribuendo con un gesto semplice ma significativo alla crescita della scuola e alla valorizzazione del capitale umano locale. Un’iniziativa che unisce solidarietà, formazione e promozione del territorio, in piena coerenza con la missione dell’associazione.

Donazione minima: € 45 (bevande e caffé compresi)

N.B. Le cene sono finalizzate ad un crowdfunding per l’acquisto di attrezzature per i nuovi laboratori di cucina e sala. Il contributo potrà essere versato alla scuola tramite avviso di pagamento PagoPA.

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