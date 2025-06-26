Arriva a Rimini Polaretti Road Tour, i ghiaccioli con succo di frutta

Polaretti si affianca a Fattore Mamma per portare freschezza e divertimento in tour: Rimini il 28 giugno ospiterà i ghiaccioli pronti da gelare talmente venduti che se messi uno in fila all’altro fanno 3 volte il giro del mondo.

I mitici Polaretti, i ghiaccioli con succo di frutta pronti da gelare che hanno fatto cantare intere generazioni al ritmo di “Po-po-po-po Polaretti”, scendono in strada con un tour estivo all’insegna della freschezza, del divertimento e del contatto diretto con il pubblico.

Il Polaretti Road Tour 2025, nato dalla collaborazione tra Dolfin, storica azienda dolciaria siciliana, e FattoreMamma, agenzia specializzata nel mondo mamma e famiglia, dopo aver aperto il 21 giugno a Milano, toccherà le località italiane con eventi gratuiti pensati per i bambini e le famiglie:

Rimini – sabato 28 giugno presso il Bagno 107

Una festa itinerante tra gusto e intrattenimento

Ad accogliere il pubblico in ogni tappa ci sarà l’iconica Apecar refrigerata per la distribuzione gratuita dei Polaretti, la simpatica mascotte MR Polaretto e una troupe social pronta a catturare contenuti live da condividere online.

Il tour prevede la partecipazione di ospiti speciali legati al mondo del family e del digital, tra cui: Martina Panagia, conduttrice televisiva per la tappa di Milano, Vanessa Sgarabottolo, infermiera e creator di Pannolini a Colazione a Rimini, Elisa Danzinelli e Stefania Natali, creators digitali, rispettivamente presenti a Bibione e a Ostia.

Un successo lungo… tre volte il giro del mondo

I numeri parlano chiaro: i Polaretti, venduti in quantità tali da poter fare tre volte il giro del mondo se messi in fila, sono da sempre sinonimo di qualità, semplicità e italianità. Preparati in Sicilia con l’acqua sorgente dell’Etna, i ghiaccioli Dolfin si confermano una delle merende preferite dai bambini dai 5 ai 12 anni.

L’obiettivo del tour, che punta a oltre 1,5 milioni di contatti, è quello di raccontare l’essenza del brand in modo autentico e coinvolgente, rafforzando il legame con le famiglie e promuovendo una merenda sana, divertente e 100% italiana.

Un brand generazionale

Creati negli anni ’90, i Polaretti sono oggi un vero e proprio brand transgenerazionale, grazie anche al riconoscibilissimo jingle sonoro che ne ha scandito la popolarità. La loro forza risiede nella capacità di rinnovarsi restando fedeli ai valori originali: semplicità, gusto e magia condivisa.