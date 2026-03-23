Assaggia una Regione, il “Malatesta” propone altre due cene tematiche

C’è un ingrediente speciale che bolle in pentola nelle cucine dell’Istituto Alberghiero “S. P. Malatesta”: il senso civico. La scuola riminese, punto di riferimento per il settore turistico-alberghiero romagnolo, ha lanciato ufficialmente il ciclo di cene tematiche dal titolo “Assaggia una Regione – A tavola con le Regioni d’Italia”. Un progetto che non è solo una vetrina gastronomica, ma un vero e proprio manifesto di resilienza e innovazione didattica.

Protagonisti assoluti sono gli studenti del Ristorante Didattico “Pandolfo”, chiamati a trasformare la teoria in pratica d’eccellenza. Sotto la guida attenta dei docenti Chef e Maître, i ragazzi cureranno ogni dettaglio del servizio, proponendo un viaggio sensoriale tra i sapori del Centro e del Sud Italia. L’obiettivo? Dimostrare che la scuola non è un’isola, ma un cuore pulsante capace di dialogare con la città e le sue istituzioni.

A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è intervenuta la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini, che ha visitato l’istituto evidenziandone il dinamismo: «Ogni volta che torno al Malatesta – ha dichiarato – ritrovo un’energia straordinaria. È una realtà capace di trasformare ogni attività in un’occasione educativa concreta. Per Rimini, questa scuola rappresenta un partner prezioso: forma i professionisti di domani in un settore vitale per la nostra economia locale».

Ma il fascino di queste serate risiede soprattutto nel loro fine ultimo. Il ricavato delle cene, infatti, sarà interamente destinato a un fondo di crowdfunding per l’acquisto di nuove attrezzature professionali per i laboratori di cucina e sala. In un’epoca di tagli alla spesa pubblica, il “Malatesta” sceglie la strada dell’autofinanziamento creativo, chiedendo alla comunità di “investire” nel futuro dei propri studenti attraverso un’esperienza conviviale.

Il calendario degli appuntamenti, fissati per le ore 20 nella Sala “Muratori”, prevede tappe regionali di grande richiamo:

Venerdì 17 aprile: la tradizione robusta e accogliente del Lazio.

Venerdì 8 maggio: i colori e le eccellenze del territorio della Puglia.

L’iniziativa rappresenta una sfida logistica e professionale per i giovani iscritti, che si troveranno a gestire flussi di clienti reali in un contesto formale. Le serate verranno attivate solo al raggiungimento di un numero minimo di ospiti, a testimonianza di una gestione attenta agli sprechi e orientata alla sostenibilità.

Per informazioni più dettagliate: https://www.alberghieromalatestarimini.edu.it/le-cene-del-malatesta-assaggia-una-regione/