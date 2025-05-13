Assegnate le Bandiere Blu: conferme per Bellaria, Riccione, Misano. Rientra Cattolica

Sono 246 le località di riviera che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2025: sono 10 in più rispetto allo scorso anno. In tutto sono 487 le spiagge premiate, che corrispondono a circa l’11,5% a livello mondiale. Per entrare nella lista serve che le acque siano risultate “eccellenti” negli ultimi 4 anni, sulla base delle analisi delle varie ARPA nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio. Oltre ai Comuni, Bandiera Blu anche per 84 approdi turistici (tre in più del 2024).

LE NEW ENTRY

Sono 15 le new entry del 2025: Torino di Sangro (Abruzzo); Cariati (Calabria); Corigliano Rossano (Calabria); Cropani (Calabria); Sapri (Campania); Cattolica (Emilia-Romagna); Formia (Lazio); Campofilone (Marche); Castrignano del Capo (Puglia); Margherita di Savoia (Puglia); Pulsano (Puglia); San Teodoro (Sardegna) (in foto); Messina (Sicilia); Nizza di Sicilia (Sicilia); Marciana Marina (Toscana). Cinque i comuni non riconfermati: Capaccio Paestum (Campania); Ceriale (Liguria); San Maurizio d’Opaglio (Piemonte); Ispica (Sicilia); Lipari (Sicilia)

EMILIA-ROMAGNA le bandiere blu sono 10

Provincia di Ferrara: Comacchio. Provincia di Ravenna: Ravenna, Cervia. Provincia di Forlì-Cesena: Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli. Provincia di Rimini: Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica

Per Bellaria Igea Marina, si tratta del diciassettesimo sigillo consecutivo. “

È grazie al loro lavoro quotidiano che Riccione continua a essere una città accogliente, attenta al benessere collettivo e orientata verso un futuro sempre più sostenibile e innovativo

A Misano Adriatico quelle di Parco Mare Nord, di Misano Centro, di Porto Verde.

Cattolica per 26 anni bandiera Blu fino al 2022 non era stata riconfermata nel 2023. Ora è stata assegnata