Assegnate le Bandiere Blu: conferme per Bellaria, Riccione, Misano. Rientra Cattolica
13 Maggio 2025 / Redazione
Sono 246 le località di riviera che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2025: sono 10 in più rispetto allo scorso anno. In tutto sono 487 le spiagge premiate, che corrispondono a circa l’11,5% a livello mondiale. Per entrare nella lista serve che le acque siano risultate “eccellenti” negli ultimi 4 anni, sulla base delle analisi delle varie ARPA nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio. Oltre ai Comuni, Bandiera Blu anche per 84 approdi turistici (tre in più del 2024).
- Sono 15 le new entry del 2025: Torino di Sangro (Abruzzo); Cariati (Calabria); Corigliano Rossano (Calabria); Cropani (Calabria); Sapri (Campania); Cattolica (Emilia-Romagna); Formia (Lazio); Campofilone (Marche); Castrignano del Capo (Puglia); Margherita di Savoia (Puglia); Pulsano (Puglia); San Teodoro (Sardegna) (in foto); Messina (Sicilia); Nizza di Sicilia (Sicilia); Marciana Marina (Toscana). Cinque i comuni non riconfermati: Capaccio Paestum (Campania); Ceriale (Liguria); San Maurizio d’Opaglio (Piemonte); Ispica (Sicilia); Lipari (Sicilia)
- Provincia di Ferrara: Comacchio. Provincia di Ravenna: Ravenna, Cervia. Provincia di Forlì-Cesena: Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli. Provincia di Rimini: Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica
Per Bellaria Igea Marina, si tratta del diciassettesimo sigillo consecutivo. “
È grazie al loro lavoro quotidiano che Riccione continua a essere una città accogliente, attenta al benessere collettivo e orientata verso un futuro sempre più sostenibile e innovativo
A Misano Adriatico quelle di Parco Mare Nord, di Misano Centro, di Porto Verde.
Cattolica per 26 anni bandiera Blu fino al 2022 non era stata riconfermata nel 2023. Ora è stata assegnata