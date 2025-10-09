Assessore Morolli: “Rincari edili alle stelle, a Rimini salti mortali per i lavori pubblici”

Rincari alle stelle nel settore edile e a farne le spese sono anche i lavori pubblici, come spiega l’assessore del Comune di Rimini Mattia Morolli: “E’ un aspetto che non appare quasi mai nel dibattito pubblico nazionale o locale ma è un fatto serio la difficile situazione che sta caratterizzando il settore delle opere pubbliche in Italia negli ultimi anni. Prima con la pandemia ma soprattutto subito dopo con la guerra nell’Est Europa e la relativa esplosione dei costi dell’energia, i nostri uffici tecnici hanno documentato incrementi di costi che definire preoccupanti è riduttivo”.

E Morolli fa gli esempi: “La fresatura stradale con un aumento del 113% o dello strato stradale di base che ha toccato addirittura il 118%. Ci troviamo di fronte a rincari che solo quattro anni fa nessun tecnico o amministratore avrebbe potuto immaginare. Ma il dato che più colpisce, e che voglio sottolineare con forza, riguarda i marciapiedi in asfalto: un incremento del 295% che rappresenta quasi una triplicazione dei costi e che rende estremamente onerosa ogni operazione di riqualificazione urbana e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Anche il binder, materiale essenziale per garantire la qualità e la durata delle nostre strade, ha subito un rincaro superiore al 100%, precisamente del 102%, costringendoci a ripensare in parte le strategie di manutenzione. Sul fronte degli impianti, poi, la situazione è altrettanto critica: gli impianti elettrici sono cresciuti tra il 40 e il 50%, quelli meccanici del 40%, così come le caldaie, cifre che incidono pesantemente su ogni intervento di riqualificazione energetica o adeguamento degli edifici pubblici che vogliamo realizzare per la nostra comunità”.

“Questa escalation dei costi, iniziata durante il periodo pandemico nel 2021 e proseguita fino a oggi, si riflette inevitabilmente su preventivi meno stabili, ritardi nei cantieri e necessità di rivedere alcuni progetti programmati. Come amministrazione stiamo reagendo con determinazione, a partire da una rigorosa politica di bilancio e in particolare introducendo clausole di revisione prezzi più flessibili nei contratti, diversificando i fornitori privilegiando quando possibile produzioni locali, e valutando l’utilizzo di materiali sostenibili o riciclati che presentano quotazioni più stabili. Monitoriamo costantemente le opportunità di accesso a fondi nazionali ed europei, per garantire la continuità degli interventi sul territorio. Manteniamo un aggiornamento continuo sulle analisi dei prezzi di mercato per pianificare al meglio le risorse disponibili e garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini. La gestione pro attiva dei progetti e una programmazione attenta e flessibile rappresentano oggi gli strumenti essenziali per affrontare questa fase economica complessa, assicurando che le opere pubbliche necessarie al nostro territorio possano comunque essere realizzate, pur in un contesto di mercato così difficile”, assicura l’assessore.