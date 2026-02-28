Attacco all’Iran, Sadegholvaad: “Mai pace in medio Oriente finché esisteranno gas e petrolio”

L’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran lanciato all’alba sull’Iran e su larga scala, ovvero su molteplici “target” sparsi in tutto il Paese del Medio Oriente ha scosso il mondo. A Rimini sono note le origine iraniane del sindaco Jamil Sadegholvaad, che ha commentato così quanto sta accadendo.

“Prego per il popolo iraniano, per le sue donne e i suoi uomini, per i miei amati parenti, per i milioni di giovani iraniani che meritano un futuro migliore di quello vissuto da molti anni ad oggi – ha detto – o smesso di credere da un pezzo agli esportatori di democrazia e ai messaggeri di pace a colpi di bombe. La situazione in Iran e in tutta l’area circostante è molto più complessa di come viene rappresentata semplicisticamente da molti, in special modo sui social. Il medio oriente non avrà pace finché esisteranno gas e petrolio, me lo diceva mio padre sin da bambino”.