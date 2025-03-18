Autodifesa femminile: a Riccione parte il nuovo corso per 25 donne

Si rinnova anche per questa primavera l’appuntamento con il corso di difesa personale femminile a Riccione. Questa sera, martedì 18 marzo, prenderà avvio l’edizione primaverile del corso, che ha visto esaurirsi rapidamente tutti i posti disponibili, limitati a 25 donne.

Il corso è organizzato dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con il Comando provinciale di Rimini dell’Arma dei carabinieri, nell’ambito delle iniziative volte a valorizzare la parità di genere, a sostenere il mondo femminile e a tutelare i principi di uguaglianza e di parità sociale.

Ieri pomeriggio presso il Municipio di Riccione si è svolta la cerimonia di apertura del corso alla presenza dell’assessora alle Pari opportunità, Marina Zoffoli, della presidente della commissione Pari opportunità Eleonora Ruggeri, del capitano Valerio Monte, comandante della Compagnia dei carabinieri di Riccione, dei luogotenente Claudio Cacace e luogotenente Andrea De Cesaris, istruttore del corso.

Al centro del corso di difesa personale, aperto a tutte le donne dai 17 anni in su, ci sarà la gestione della paura, lo sviluppo dell’autostima e le pratiche per difendersi da qualsiasi tipo di aggressione.

Le lezioni si tengono ogni martedì e giovedì a partire da oggi e fino al 17 aprile, presso la palestra comunale di viale Bergamo 10, dalle 18:30 alle 20. Il corso è strutturato in 10 lezioni pratiche che richiamano i principi basilari della difesa personale e consentiranno alle partecipanti di acquisire le nozioni necessarie all’applicazione delle tecniche di autodifesa.