Baldassari tra i tedofori della Fiamma olimpica a Rimini

Prosegue il viaggio della Fiamma delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, che il prossimo 5 gennaio farà tappa a Rimini, coinvolgendo il territorio romagnolo in uno dei momenti simbolici che precedono l’avvio dei Giochi.

Tra i tedofori della tratta romagnola ci sarà Filippo Baldassari, pluricampione di vela, già atleta azzurro alle Olimpiadi di Londra 2012 con la Sezione Vela Fiamme Gialle e oggi tesserato dello Yacht Club Rimini.

“Si tratta di un momento storico per lo sport italiano e per me – dichiara il 37enne originario di Recanati – Essere coinvolto nella staffetta della Torcia simbolo dei valori sportivi più alti è per me una grande emozione ma anche una grande responsabilità”.

Metafora universale di pace, unità e valori sportivi, la Fiaccola arriverà nel primo pomeriggio a Riccione, proveniente da Gradara. Il percorso proseguirà lungo il lungomare verso Rimini, dove intorno alle 19.30 è prevista la “city celebration” con la presenza di esponenti del mondo sportivo, Autorità e l’accensione del braciere in Piazza Malatesta.

Tra i tedofori della tappa riminese è segnalata anche la presenza di altre due campionesse legate alle Marche. Da un lato Valentina Vezzali, leggenda del fioretto con nove medaglie olimpiche nel proprio palmares; dall’altro Nicole Piomboni, giovane schiacciatrice riminese impegnata con l’Helvia Volley Macerata nel campionato femminile di A1, alla quale verrà affidata l’accensione del braciere.

Dopo Rimini, il percorso della Fiamma proseguirà nei giorni successivi attraversando Cesena, Forlì, Faenza, Imola, Bologna, Cesenatico, Cervia, Ravenna, Ferrara, Maranello, Fiorano, Sassuolo, Modena, Reggio Emilia e Parma.

“Partecipare a questa staffetta è per me un onore grande quasi quanto la qualifica agli stessi Giochi – conclude l’atleta – Il suo passaggio nel territorio non ci deve solo ricordare che a breve inizieranno le gare olimpiche ma deve soprattutto farci sentire i valori che lo sport è in grado di incarnare e diffondere come niente altro, e cioè impegno, inclusione, rispetto e solidarietà. Il percorso di un atleta è fatto di tanti piccoli passi e conquiste, come di fatto lo è il cammino della Fiaccola verso l’apertura di Milano Cortina 2026”.