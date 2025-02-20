Balneari. Croatti (M5S): “Nessun accordo con l’Ue per le proroghe. Ennesima figuraccia del Governo”

Il senatore pentasetllato riminese Marco Croatti commenta il mancato accordo con l’Ue delle proroghe sulle concessioni balneari. “L’ennesima sentenza sulle concessioni balneari, questa volta del TAR della Liguria, rende ancora più indegna quella che a tutti gli effetti è una farsa inscenata da oltre due anni da questo governo e dai partiti di maggioranza – sottolinea Croatti -.Secondo questa sentenza non esistono documenti scritti tra Italia e UE in merito a proroghe automatiche delle concessioni al 2027; l’ennesima bugia del presidente del consiglio Meloni, sempre più novella baronessa di Münchhausen, che con la sua inadeguatezza sta affondando il comparto balneare e l’economia di tanti territori”.

“Rinnoviamo ancora una volta l’appello ai comuni italiani affinché cessino di assecondare l’inazione e l’ignavia di questo governo e facciano partire immediatamente le gare per assegnare le concessioni balneari. Il comparto ha bisogno di certezze, di trasparenza, di investimenti capaci di rafforzare l’offerta turistica e la competitività delle destinazioni balneari – conclude il senatore -. Non si può perdere altro tempo dietro a questo governo secondo cui, evidentemente, i documenti scritti e la propaganda hanno lo stesso valore”.