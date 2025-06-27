Barboni Forza Italia: l’aeroporto Fellini, motore del turismo straniero: Rimini chiede il suo spazio nel piano regionale”

Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia On.Barboni dr. Antonio fa il punto sull’aeroporto riminese.

I primi dati sulle presenze turistiche di questa stagione, indicano qualche criticità per quanto riguarda gli italiani, mentre paiono dare buoni segnali sul fronte degli stranieri.

Certamente il dato sugli stranieri non può che essere influenzato dalla facilità di mobilità dovuta all’iniziativa dei treni dalla Germania, ma soprattutto da un rinnovato slancio del nostro Aeroporto che pare aver superato brillantemente la crisi COVID e la guerra russo/ucraina. Infatti, come emergerà dai dati di fine stagione, il maggior incremento di turisti stranieri risulterà provenire dalle destinazioni servite dalle nuove e vecchie rotte in partenza dal Fellini.

In particolare va ricordata la nuova rotta da Basilea che ci collega in maniera più efficace e veloce con una fetta di territorio da sempre vicino alla nostra riviera. In ultima analisi un aeroporto di Rimini efficace ed attivo che va a sopperire alle gravi ed ormai imperiture difficoltà di collegamento stradale rappresentate dal “problema snodo Bologna”. Ben venga, quindi, un piano regionale degli aeroporti, come più volte annunciato dal Presidente De Pascale, purchè sia un piano di sviluppo serio e non il solito tentativo di dare contentini a tutti i territori, come la sinistra è solita fare per mantenere il proprio consenso, senza però migliorare la nostra attrattività turistica come regione.

Ecco perché il “sistema Rimini”, deve lasciare ad altri le sterili polemiche di campanile e al tempo stesso deve rivendicare con forza un ruolo che la realtà dei fatti gli assegna. I soggetti politici devono fare fronte comune, indipendentemente dal colore politico e senza timori di urtare suscettibilità “bolognesi”, come ha sempre fatto Forza Italia quando ha avuto parlamentari nazionali e regionali, per difendere un patrimonio che quest’anno, secondo le previsioni apparse sui giornali, potrà contare su oltre 450.000 passeggeri. Fondamentale sarà l’ apporto delle realtà associative di rappresentanza che dovranno chiedere che venga difeso ed implementato questo patrimonio, invitando Airiminum a proseguire nella gestione virtuosa di questi anni e spingendo la Regione ad approntare un piano che tenga conto dei meriti maturati sul campo perché qui si parla di economia e di posti di lavoro e non di assistenzialismo spiccio.

A Forza Italia non interessano puerili guerre dei cieli, non chiede posizioni di privilegio acquisite per grazia ricevuta, pretende che venga rispettato un asset fondamentale per il territorio. Forza Italia sostiene con decisione uno scalo aeroportuale riminese ritenuto decisivo e fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e sociale. In questa partita, al momento, in altri territori, la politica appare più coesa e per questo più capace di incidere sulle scelte regionali; Quella del corretto sostegno allo sviluppo dell’aeroporto e’ una “battaglia” che la politica locale deve combattere insieme come a suo tempo fu fatto per la nuova Fiera. Ed i risultati di quella “battaglia “oggi sono sotto gli occhi di tutti.