Barman’s Got Talent 2026: trionfo rosa al Malatesta di Rimini

L’Istituto Professionale “S.P. Malatesta” di Rimini ha ospitato ieri, domenica 12 aprile, la competizione interregionale “Barman’s Got Talent Competition”, un appuntamento di altissimo profilo dedicato alla memoria del professor Franco Bongiorno. La manifestazione ha visto sfidarsi gli studenti provenienti da diverse scuole e centri di formazione professionale dell’Emilia-Romagna e delle vicine Marche, mettendo in luce il talento e la preparazione delle nuove leve del bartending.

Hanno partecipato alla sfida: IPSSEOA “S.P. Malatesta” di Rimini, ISISS “T. Guerra” di Novafeltria, Istituto Alberghiero “Savioli” e IAL Scuola di Ristorazione di Riccione, Istituto Alberghiero “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi (FE), Istituto “C. Urbani” di Porto Sant’Elpidio (FM).

Nonostante l’elevatissimo livello di preparazione mostrato da tutti i concorrenti nella creazione di long drink “low alcohol”, elaborati con prodotti di nicchia e ricette originali, la giuria composta da esperti del settore e professionisti AIBES ha decretato un podio interamente femminile:

1ª classificata: Maya Merli Tortora (IAL Riccione). Si è aggiudicata anche i premi speciali per la Miglior Tecnica, la Miglior Esposizione Merceologica e il prestigioso Drink Award Competition.

2ª classificata: Elisabetta Romanelli (Istituto “T. Guerra”, Novafeltria), vincitrice anche dei premi per la Miglior Decorazione e il Miglior Storytelling in lingua inglese.

3ª classificata: Cristina Guerrini (Istituto “Remo Brindisi”, Lido degli Estensi), premiata per l’ottima esecuzione tecnica e l’originalità della proposta.

La giornata si è aperta con il seminario “Dalla ricreazione all’impresa: 3 amici, un sogno, un locale”, tenuto dagli ex studenti del “Malatesta” Christian Spataro, Alfredo Renzi e Mattia Bronzetti, oggi titolari del TIMELESS Club di Rimini.

Un momento di ispirazione per i ragazzi, seguito dalla presentazione del libro “L’Essenza del Thè” del noto bartender Charles Flamminio: un intervento che ha visto i ragazzi particolarmente interessati, dando vita a un momento di costruttivo dibattito. L’atmosfera è stata resa ancora più dinamica dalla selezione musicale di SarcyDJ.