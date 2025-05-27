Basket da brivido al Flaminio, Rimini va a 2-0 su Forlì

RivieraBanca Basket Rimini – Unieuro Forlì 83-78 (19-31, 29-15, 18-20, 17-12)

RivieraBanca Basket Rimini: Giovanni Tomassini 21 (4/6, 3/7), Alessandro Simioni 18 (5/8, 2/5), Gerald Robinson 15 (3/5, 3/7), Justin Johnson 13 (6/9, 0/4), Pierpaolo Marini 8 (3/6, 0/4), Gora Camara 5 (1/4, 0/0), Alessandro Grande 3 (0/1, 1/3), Simon Anumba 0 (0/2, 0/0), Stefano Masciadri 0 (0/0, 0/2), Luca Conti 0 (0/0, 0/0), Assane Sankare 0 (0/0, 0/0), Nicola Amaroli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 38 13 + 25 (Justin Johnson 11) – Assist: 17 (Gerald Robinson, Justin Johnson, Pierpaolo Marini 4)

Unieuro Forlì: Toni Perkovic 23 (4/4, 5/9), Demonte Harper 14 (2/8, 2/5), Angelo Del chiaro 11 (4/8, 1/2), Raphael Gaspardo 9 (4/4, 0/3), Matteo Parravicini 8 (2/4, 1/3), Riccardo Tavernelli 4 (2/2, 0/1), Davide Pascolo 4 (1/1, 0/1), Luca Pollone 3 (0/0, 1/2), Daniele Cinciarini 2 (1/4, 0/3), Daniele Magro 0 (0/0, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0), Simone Errede 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 9 – Rimbalzi: 32 4 + 28 (Matteo Parravicini, Riccardo Tavernelli 6) – Assist: 16 (Demonte Harper 8)

All’ultimo respiro

RivieraBanca Basket Rimini fa esplodere il Flaminio e conquista anche gara-2 delle semifinali playoff di Serie A2, battendo l’Unieuro Forlì 82-78 in una gara da brivido. Dopo il successo in gara-1 (75-69), i biancorossi portano la serie sul 2-0 e avranno la possibilità di chiudere i conti venerdì 30 maggio all’Unieuro Arena.

La cronaca della partita

L’avvio è equilibrato con Simioni protagonista tra i padroni di casa, mentre Perkovic risponde con due triple per Forlì. Rimini parte bene ma a metà primo quarto subisce l’ondata ospite: Harper e Pascolo guidano il break che porta Forlì fino al +12 (16-28). I riminesi faticano e chiudeo il primo quarto sotto 19-31.

Nel secondo quarto RBR alza l’intensità, trova buone giocate da Johnson e Simioni e torna a -2. Poi è ancora Simioni, con un reverse, a firmare il sorpasso (45-44) poco prima dell’intervallo lungo, chiuso da una tripla di Tomassini sul 48-46.

La ripresa è un botta e risposta continuo: Perkovic da una parte e Tomassini dall’altra animano il terzo periodo, che si chiude in perfetta parità (66-66). L’equilibrio prosegue anche nell’ultimo quarto, con Camara, Gaspardo e Marini che tengono viva la partita fino al 73 pari.

Nel finale è ancora Tomassini a prendersi la scena: due liberi e una tripla decisiva portano Rimini sull’82-75, poi Marini fa 1/2. Perkovic accorcia con un’altra bomba ma è troppo tardi: la RBR vince 83-78 e lascia Forlì a zero.

Prossimo appuntamento: gara-3 in programma venerdì 30 maggio a Forlì. Rimini avrà il primo match point per chiudere la serie e volare in finale.