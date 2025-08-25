Basta lamentele sull’irrilevanza dell’Unione Europea, servono soluzioni!

Non ne posso più del solito ritornello sull’UE che non conta nulla negli assetti geopolitici attuali, dominati in primis dalla tragedia di Gaza e dall’aggressione russa all’Ucraina, senza indicare soluzioni. Lo stesso Draghi nel discorso di venerdì al meeting di Rimini avrebbe potuto spingersi oltre al pur giustissima affermazione sulla necessità di una maggiore “integrazione politica” e di un “debito comune” europeo sulle priorità strategiche (difesa, innovazione tecnologica, sicurezza energetica).

A mio avviso la soluzione è che alcuni Stati ricorrano alle cooperazioni rafforzate previste dagli attuali Trattati UE, decidendo una più profonda condivisione della loro sovranità su alcuni punti fondamentali, a partire dalla politica estera e difesa comune.

Perché le cooperazioni rafforzate potrebbero funzionare? Sono già previste dai Trattati (la libera circolazione delle persone introdotta dal Trattato di Schengen; l’Euro sono esempi di cooperazioni rafforzate già esistenti), e quindi non serve riscrivere l’architettura istituzionale dell’UE. E’ sufficiente che un gruppo di Stati membri decida di andare avanti, anche se altri restano indietro; permettono flessibilità: in un’Unione a 27, e ulteriori adesioni in futuro, è utopico pensare che tutti siano pronti a condividere sovranità su temi sensibili come la politica estera e la difesa; ma un nucleo compatto potrebbe farlo. Infine, creano massa critica: un’alleanza tra Germania, Francia, Italia, Spagna e altri Stati potrebbe dare vita a una vera politica estera europea, con capacità militari integrate (in accordo anche con la Gran Bretagna) e una voce unica nei consessi internazionali. La difesa comune non è solo militare: è anche cyber, energetica, spaziale. E richiede investimenti condivisi, interoperabilità e una strategia comune.

Gli ostacoli sono, con ogni evidenza, enormi: divergenze storiche, interessi nazionali, timori di perdere sovranità, partiti politici che rispondono ad elettorati frammentati e tuttora nazionali, spesso influenzati da campagne demagogiche. Ma l’attuale disordine internazionale può agire come un catalizzatore. L’aggressione russa all’Ucraina e la tragedia di Gaza hanno creato una “domanda” di più Europa nelle opinioni pubbliche e stanno spingendo molti governi, seppure in modo spesso incoerente e contradditorio, a ripensare il ruolo dell’Unione Europea nel mondo.

Non serve l’unanimità. Bastano Stati con volontà politica, capacità militare e peso diplomatico. Un nucleo iniziale potrebbe includere: Germania, Francia, Italia (tra i 6 fondatori nel 1957 della CEE), la Spagna e altri Stati.

Il “nocciolo duro” europeo, organizzato attorno ad una cooperazione rafforzata, dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi: autonomia strategica, non per sostituire la NATO, ma per agire quando gli interessi europei lo richiedono ed avere una voce unica nei conflitti globali: Gaza, Ucraina; protezione degli interessi europei, che non sempre coincidono con quelli americani: politiche per il clima, energia, rotte marittime, cybersicurezza, spazio; sicurezza interna: protezione delle infrastrutture critiche, gestione delle crisi migratorie.

I passi concreti da compiere dovrebbero essere i seguenti: 1) una dichiarazione congiunta dei leader: un documento politico che lanci il progetto; 2) un protocollo intergovernativo: firmato dai Paesi aderenti, con impegni chiari e verificabili.; 3) una timeline operativa: obiettivi a 1, 3 e 5 anni, con tappe progressive. 4) un coinvolgimento dei cittadini: consultazioni pubbliche, campagne di informazione, coinvolgimento dei parlamenti nazionali.

Questa cooperazione rafforzata non sarebbe solo un esercizio tecnico, ma un atto di coraggio politico. Un passo decisivo verso un’Europa che non subisce la storia, ma la scrive. Una tappa verso la Federazione Europea, obiettivo non più rinviabile. Avremo quindi un’Unione Europea a due velocità: accanto all’UE “classica” (quella attuale), dovrebbe emergere un’Unione Europea di Sicurezza e Sovranità (UESS), composta da Stati membri che condividono risorse militari, intelligence, diplomazia e capacità strategiche.

Nel mondo diplomatico è diventata comune la battuta secondo cui “se non sei seduto al tavolo sei nel menù”. E’ il destino dell’Europa, se non facciamo passi decisivi verso la nostra unificazione politica.

È tempo di scegliere. O restiamo divisi e irrilevanti, o costruiamo insieme una nuova sovranità europea, che amplifica e quindi rafforza le singole sovranità nazionali. Ma basta lamentele; ognuno indichi delle soluzioni e dia un suo contributo per realizzarle.

Luciano Natalini