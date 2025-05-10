Bellaria: da venerdì StarCon Italia 2025. Conto alla rovescia per la convention di fantascienza

Manca meno di una settimana a StarCon Italia 2025 la convention di fantascienza, fantasy, scienza, giochi e tanto altro che si terrà dal 16 al 18 maggio al Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina. L’appuntamento, diventato oramai un classico di maggio in provincia di Rimini dove si svolge dal 1998, è organizzato dallo Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero” (STIC-AL), Italian Klinzha Society (IKS), Doctor Who Italian Club (DWIC), Ultimo Avamposto e Rocca Prop.

Tanti gli ospiti partecipanti che vanno ad arricchire un programma denso di appuntamenti sia ludici che scientifici.

Umberto Guidoni, astronauta e divulgatore scientifico italiano, Anthony Rapp, noto per il ruolo del tenente comandante Paul Stamets in Star Trek: Discovery

Sophie Aldred, interprete di Ace in Doctor Who, Nick Owenford, attore e stuntman con esperienze in Star Wars: Andor, Animali Fantastici e Wonka,

Pasquale Ruju, sceneggiatore, scrittore e doppiatore, Claude Francis Dozière, scrittore. Con loro saliranno sul palco anche Giuseppe Tagliavini originario di Ravenna e professionista degli effetti visivi cinematografici. Attualmente vive e lavora in Nuova Zelanda alla WetaFx.

Fabio Mortari dell’Osservatorio Astronomico Hypatia di Rimini e Matteo Montemaggi, presidente dell’Associazione Astronomica del Rubicone.

Marco Selvi, ricercatore dell’Istituto di Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna.

Il programma

Fitta l’agenda di appuntamenti della StaCon Italia 2025, ne segnaliamo alcuni: Kobayashi Maru game, il gioco di ruolo notturno dal vivo; lezioni di lingua klingon e uso della bat’leth, la micidiale arma dei guerrieri di Star Trek, presentazione del gioco on line Star Trek Horizon, retrogaming, mostra di Lego a tema, fantamodellismo e tanto altro.

Starcon ospita tre eventi al suo interno legati ai club organizzatori: Sticcon XXXVII – convention dello Stic-Al, Regeneration V – raduno di appassionati di Doctor Who e Kronos One 2025 l’unica convention Klingon, l’eroica razza di guerrieri di Star Trek.

Spazi espositivi

StarCon Italia 2025 propone un’area ludica ricchissima per tutti gli appassionati di giochi. Dai classici giochi da tavolo e di ruolo alle postazioni di retrogaming, passando per tornei e attività ispirate a universi come Star Trek, Star Wars e Doctor Who. Tante le mostre tematiche, attività pratiche e concorsi creativi. Tra gli appuntamenti più spettacolari, le lezioni di combattimento Nik’ta Bat’leth Fight a cura della Italian Klinzha Society, occasione imperdibile per immergersi nella cultura guerriera Klingon.

La zona espositiva ospita opere originali e collezioni particolari: dalla Mostra LEGO con modelli ispirati a Star Wars e NASA, ai giochi da tavolo vintage, fino agli “amigurumi nerd” creati all’uncinetto. Non mancherà la tradizionale mostra-concorso di Fantomodellismo, dedicata alle creazioni artigianali a tema fantascientifico.

Info:

sticcon@stic.it

339 2492000

051 6390102

starconitalia.it

www.stic.it

www.klinzha.it

doctorwhoitalianclub.weebly.com

www.ultimoavamposto.com

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