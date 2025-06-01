Bellaria: estate in compagnia dei mattoncini LEGO®. A Palazzo del Turismo la mostra Eco City Lab

ECO CITY LAB è una città ecologica dove vige l’economia green: ogni tetto di ogni palazzo non manca di pannelli fotovoltaici e alberi verdi in grado di “mangiare” CO2, si effettua la raccolta differenziata e si pone massima attenzione a ogni processo antismog. Le auto si muovono con energia elettrica, Gli abitanti si spostano per lo più in bicicletta o tramite mezzi pubblici e nulla, nella nuova città di LAB, rischia di inquinare o danneggiare l’ambiente circostante.

«Voglio che questo sia un incentivo per i piccoli e per gli adulti: come ci siamo riusciti noi con i mattoncini LEGO®, se unissimo le forze saremmo in grado di riuscirci tutti nella realtà», afferma il capitano di LAB.

Il fulcro del nuovo diorama è la Wind Farm Offshore subito visibile per l’imponenza del suo reticolo composto da sei pale eoliche. Riprodotta prendendo spunto dalla wind farm londinese nello Stretto della Manica dove 20km di cavo dà energia a un’enorme quantità di case, LAB ha voluto raffigurare il processo in cui la grande nave tramite delle camicie interne riesce ad ancorarsi al fondo per consentire alle gru di

montare le pale eoliche (il tutto naturalmente finanziato dall’azienda “LAB Loves Green”). Le pale eoliche del mare che precede ECO CITY LAB sono in grado – come nella realtà – di dare l’energia giusta a soddisfare le necessità elettriche della città che si sviluppa poco dopo.

Oltre che ecologica nel nuovo scenario di LAB prende vita un altro elemento portante immediatamente visibile al primo sguardo: il PEOciraptor Museum. L’importanza della cultura e le potenzialità che ogni città ha nella promozione di qualsiasi forma d’arte sono il punto di partenza da cui tutto è nato. Ci sono voluti due mesi di lavoro e oltre trentatré mila pezzi di LEGO® per raffigurare il museo (è un modular building disegnato con un’architettura neoclassica riprodotta in chiave LAB).

Una mostra per tutte le età, come sempre contraddistingue le produzioni di LAB dove… “non si sa chi accompagna chi“.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 23 (aperture straordinarie in caso di maltempo) Per chi vuole saltare la coda della biglietteria può acquistare i biglietti online su

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/eco-city-lab-la-citta-di-mattoncini-eco-sostenibile

«Siamo contenti di offrire una mostra che oltre ai bambini affascinerà anche i grandi», il commento del Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi «è un evento unico nel suo genere, pertanto invito tutti a

visitare questo capolavoro. Ringrazio gli organizzatori per avere concesso l’ingresso gratuito agli under 12, nella settimana della Notte Rosa, dal 16 al 22 giugno: giorni in cui Bellaria Igea Marina si dedicherà ai bambini con attrazioni ad hoc».