Bellaria Film Festival: premio a Covi e Frimmel

Il Bellaria Film Festival svela le prime anticipazioni della 44ª edizione, in programma dal 6 al 10 maggio 2026. Il festival, organizzato da Approdi, vedrà la direzione generale di Sergio Canneto, la direzione artistica di Daniela Persico e, per la prima volta, la presenza di Romeo Castellucci come visiting director.

Il claim scelto per l’edizione è “Senti questo battito?”, un filo conduttore che orienta l’intero programma. Nel comunicato si legge:

“‘Senti questo battito?’ è il claim che attraversa il BFF44 e ne definisce la traiettoria. Una proposta di reazione ai tempi complessi che stiamo affrontando: in un’edizione che sarà concentrata sulle responsabilità degli artisti di fronte alle criticità del mondo, si ritorna alla straordinaria resistenza umana, a partire dal battito del cuore come esempio di movimento perpetuo trasformativo e come impulso empatico nei confronti degli altri”.

Il tema trova espressione anche nel manifesto ufficiale, realizzato da Noemi Varricchio. Il comunicato descrive l’opera come un’immagine ispirata alla tecnica giapponese della risograph, in cui “figure umane, appartenenti a mondi e tempi diversi, intente in pratiche sensoriali” danno vita a una scena simbolica:

“Se qualcuno guarda, un altro tocca e in questa combinazione tra pensiero e azione avviene una magia: aprire un varco, dalla forma di un grande cuore smeraldo, nella roccia che si erge impenetrabile di fronte a loro. Una metafora del cinema, arte collettiva, ancora capace di raccogliere piccole comunità per immaginare nuove pratiche per il futuro”.

Il film di apertura sarà “The Loneliest Man in Town” dei registi Tizza Covi e Rainer Frimmel, presentato alla Berlinale 2026. Come riportato nel comunicato, si tratta di un “ritratto nostalgico del bluesman viennese Al Cook”, destinato alla distribuzione in sala.

Ai due autori sarà inoltre assegnato il “Premio Speciale BFF – I film che liberano la testa”, riconoscimento attribuito ogni anno al film italiano più significativo e coraggioso della stagione. Il comunicato ricorda che il premio, nelle ultime edizioni, è stato conferito anche a Alice Rohrwacher e Maura Delpero.

Il percorso artistico di Covi e Frimmel viene descritto come coerente e indipendente:

“Tra le voci più riconoscibili del cinema indipendente europeo, Tizza Covi e Rainer Frimmel hanno costruito negli anni un percorso coerente e libero, attento ai margini e alle trasformazioni del reale”, con titoli presentati nei principali festival internazionali.

Nel comunicato si sottolinea inoltre il legame con l’Italia e l’attenzione ai temi contemporanei:

“con quest’ultima opera ambientata a Vienna – città in cui vivono – e dedicata a un artista che non ha mai sacrificato la propria libertà creativa, intercetta un passaggio epocale che riguarda non solo le trasformazioni dello spazio urbano ma anche quelle delle relazioni umane”.

A commentare la scelta è la direttrice artistica Daniela Persico:

“Il BFF ha scelto di valorizzare un film sostenuto da uno sguardo amoroso e partecipe, capace di mettere in luce il percorso di due cineasti che, lavorando con mezzi estremamente ridotti, hanno costruito un corpus di opere coerente e rigoroso, in grado di raccontare il presente al di fuori di ogni stereotipo. La loro pratica artistica rappresenta un esempio emblematico di un cinema fondato sulla forza delle idee e su un’indipendenza perseguita con ostinata determinazione, tanto nella vita quanto nel lavoro creativo”.

Il programma completo della 44ª edizione sarà presentato il 17 aprile a Milano nel corso della conferenza stampa ufficiale.