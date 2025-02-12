Bellaria, giovane campione di kart ricevuto in Comune

Piccoli campioni crescono a Bellaria. Il giovane bellariese Gabriele Nepa, è stato ricevuto dal sindaco Filippo Giorgetti e dal vicesindaco Francesco Grassi, che lo hanno omaggiato con una pergamena e si sono complimentati per i brillanti risultati raggiunti nell’ultima stagione alla guida del suo kart.

Gabriele, infatti, ha trionfato nel Campionato regionale Emilia Romagna, classificandosi per la zona 3 di Coppa Italia, che comprende Emilia Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo e Umbria. Un piazzamento, quest’ultimo, strappato grazie al trionfo nell’ultima tappa di fine settembre corsa a Pomposa.