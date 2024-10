Bellaria, gran finale per la terza edizione di “Rumore Bim Festival”

Anche la terza edizione del “Rumore BIM Festival” sta per concludersi. Dal 25 al 27 ottobre, sarà, per il terzo anno consecutivo, la città di Bellaria Igea Marina ad ospitare le Fasi Finali, riconfermando con la città romagnola uno stretto rapporto collaborativo, grazie al patrocinio del Comune e al sostegno del Fondazione Verdeblu, nella persona del suo presidente Paolo Borghesi.

Il Contest artistico multidisciplinare, dedicato all’intramontabile icona del mondo dello spettacolo Raffaella Carrà, è rivolto a tutti i talenti emergenti delle discipline ballo, danza, canto, recitazione, musica e musical, con l’intento di scoprire i nuovi protagonisti dello scenario artistico del prossimo futuro, di formarli all’interno di un percorso di masterclass e laboratori a cura di professionisti delle diverse arti coinvolte e di offrire loro visibilità.

Nato da un’idea del patron Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni e del direttore artistico Roberto Vecchi in collaborazione con Fondazione Verdeblu, “Rumore BIM Festival” ha effettuato durante l’anno oltre 120 tappe in tutta Italia, in Spagna, Croazia, Slovenia, Macedonia del Nord ed Albania, coinvolgendo 2806 iscritti di cui 1860 selezionati e ben 1110 giunti alle semifinali che sono stati accolti nelle città di: 06/6 Grosseto (GR), 16-17/6 Torrazza di Piemonte (TO), 29-30/6 Bellaria Igea Marina (RN), 11-12 luglio Barcellona (Spagna), 29/8 Sassari (SS), 6/09 Catanzaro (CZ), 07-08/09 Silvi (TE), 14-15 /09 Isola Del Liri (FR), 21-22 /09 Mazara Del Vallo (TP), 28-29 /09 Pinerolo (TO), 12-13/10 Aversa (CE), 24-25/10 Bellaria Igea Marina (RN).

Dal 25 al 27 ottobre, saranno il Teatro Astra e il Palazzo del Turismo e il Palcongressi di Bellaria Igea Marina ad accogliere gli 830 finalisti che si disputeranno il titolo di vincitore per ogni categoria artistica, fino al Gran Galà dove si decreterà il vincitore assoluto della terza edizione del “Rumore BIM Festival” attraverso il voto di una Giuria di qualità. Condurrà la serata finale Alessia Fabrizio, talentuosa presentatrice e concorrente della prima edizione di “Rumore BIM Festival”.

Tanti e importanti i premi in palio: produzioni discografiche, passaggi in radio network, borsa di studio riguardante le Masterclass al Summer Intensive New York 2024, possibilità di partecipare a un’audizione per entrare a far parte del corpo di ballo “BURN THE FLOOR”, crociera offerta da MSC Crociere per due persone, “PREMIO MASSIMO COTTO”, noto giornalista musicale e conduttore di Virgin Radio recentemente scomparso, che sarà consegnato dalla moglie giornalista Chiara Buratti, e tanti altri.

Una ricca kermesse di personaggi dello spettacolo, manager, produttori, coreografi, autori e compositori, parteciperanno alla Finale di “Rumore BIM Festival”, in qualità di coach.

Tra questi, oltre al manager, talent-scout Nazzareno Nazziconi ed al Direttore artistico, autore regista per Rai Roberto Vecchi, saranno presenti: Alessia Barni (coreografa, giudice internazionale, tecnico della federazione italiana danza sportiva), Giancarlo Basili (scenografo e autore di effetti, collaboratore con importanti registi come Marco Bellocchio, Carlo Mazzacurati, Nanni Moretti, Gabriele Salvatores, Gianni Amelio), Edoardo Bernardini (in arte XEDO figura di spicco nella comunità breaking mondiale, giudice internazionale), Massimo Bonelli (produttore, editore, consulente musicale, organizzatore e direttore artistico Concerto I Maggio), Gabriele Brocani (conduttore radiofonico, autore e regista radiotelevisivo Rai), Roberto Casalino (cantautore e compositore per Marco Mengoni, Fedez, Tiziano Ferro, ecc. Coach del programma “Amici” ed. 2017), Massimo Cervelli (conduttore e autore radiofonico “Rai Radio2”), Rory Di Benedetto (autore di brani per Marco Mengoni e Lorenzo Fragola), Gianluca Garsia (batterista, compositore, turnista), Tania Lighea (cantautrice, vocal coach-soul trainer), Maurizio Martellini (produttore, manager discografico e compositore), Tina Nepi (ballerina, coreografa, fondatrice della scuola di danza classica e moderna “Tina Dance”), Edilio Pagano (vice presidente presso IDO), Samuel Peron (ballerino e maestro a tante edizioni di Ballando con le stelle Rai1), Carmen Russo (ballerina e showgirl), Giancarlo Tarabella (coreografo, tecnico diplomato FIDS direttore tecnico internazionale IDO), Michele Torpedine (produttore televisivo, manager del ‘Volo’ , Diodato, precedentemente di Zucchero, Andrea Bocelli e tanti altri), Antonio Tortolano (talent scout e autore di produzioni per Rai, Mediaset e Sky, Giornalista per il Messaggero, Libero e Cosmopolitan),

Tra gli Ospiti speciali della Finalissima di Rumore BIM Festival ci saranno altri importanti nomi come:

Matilde Brizzi (conduttrice radio LatteMiele), Chiara Buratti (attrice, conduttrice, giornalista), Daniela Capelletti (social media manager radio LatteMiele), Gae Capitano (autore), Gianmarco Ceconi (referente LatteMiele), Sergio Cerruti (past president A.F.I., produttore discografico), Gianni Di Sario (presidente dell’A.F.I.), Paolo Notari (giornalista e conduttore televisivo “Unomattina’” e altri programmi del “day time Rai” e inviato del programma “Agorà”), Valentina Panetta (giornalista per ‘Il Messaggero’), Bruno Sconocchia (presidente ASSOCONCERTI) ), oltre ad un responsabile MSC Crociere e altre personalità di spicco.

Media partner – Radio LatteMiele, che trasmetterà in onda le fasi delle Finali e del Gran Galà.