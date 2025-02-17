Bellaria-Igea Marina: “Il conto? Semmai pagami tu per la protezione”

Un ristoratore di Bellaria-Igea Marina ha denunciato un cliente abituale che, tra aprile e maggio 2021, frequentava il suo locale con amici, consumando cibo e bevande senza pagare. In alcune occasioni, l’uomo lamentava inesistenti disservizi per giustificare il mancato pagamento; in altre, ignorava deliberatamente il conto. In un episodio, di fronte a uno scontrino di 89 euro, ha offerto “protezione” al gestore in cambio di 5.000 euro, affermando: “Sei tu che mi devi pagare, non io… Con 5.000 euro ti diamo sicurezza”.

Il ristoratore, un 50enne straniero, esasperato dai soprusi, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri dopo circa un mese, fornendo anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del suo bar-pizzeria. Le indagini hanno portato all’identificazione del presunto estorsore: un 48enne originario della Campania e residente a Rimini. Durante il periodo in questione, in piena emergenza Covid, l’uomo avrebbe costretto il ristoratore a violare le restrizioni pandemiche, obbligandolo a servire bevande oltre le 22:00, orario di chiusura previsto per i pubblici esercizi. In caso di controlli, l’uomo avrebbe millantato che non ci sarebbero stati problemi.

Il 48enne, difeso dall’avvocato Piero Ippoliti Martini, è stato rinviato a giudizio per tentata estorsione, come richiesto dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci. Nei prossimi giorni dovrà comparire in tribunale per l’inizio del processo.