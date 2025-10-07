Bellaria, il sindaco propone una via intitolata a Silvio Berlusconi. Scoppia la polemica

Una proposta destinata a far discutere quella avanzata dal sindaco di Bellaria-Igea Marina, che ha annunciato l’intenzione di intitolare una via o una piazza a Silvio Berlusconi, il fondatore di Forza Italia e quattro volte presidente del Consiglio.

L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultima riunione di Giunta, con l’ipotesi di avviare l’iter toponomastico in vista del secondo anniversario della scomparsa del leader politico, nel giugno 2025.

“Berlusconi – ha spiegato il sindaco – è stato una figura che ha segnato la storia del Paese, nel bene e nel male, ma con un ruolo indiscutibile per la modernizzazione dell’Italia e per la costruzione di una cultura politica che ha inciso profondamente anche nel nostro territorio. Credo sia giusto ricordarlo, al pari di altri protagonisti della storia repubblicana”.

La proposta, tuttavia, ha acceso immediatamente il dibattito politico locale.

Il Partito Democratico ha espresso una netta contrarietà, definendo l’iniziativa “un’operazione ideologica e divisiva”.

“La memoria civica non deve essere piegata a esigenze di bandiera – afferma il capogruppo Pd in Consiglio comunale –. Bellaria ha bisogno di ricordare figure unificanti, legate alla sua storia e alla comunità, non di importare simboli che spaccano il Paese”.

Secondo i consiglieri dem, la proposta “non tiene conto del principio di imparzialità che dovrebbe guidare le scelte toponomastiche di un Comune” e “arriva in un momento in cui servirebbero scelte condivise, non provocazioni politiche”.

Dalla maggioranza, invece, si difende la decisione parlando di “atto di riconoscenza verso una figura che ha inciso nella storia contemporanea”.

“Non si può cancellare un pezzo del Novecento – replica l’assessore alla Cultura –. La nostra intenzione non è fare propaganda, ma riconoscere un contributo storico e imprenditoriale di rilievo”.

Intanto, sul piano tecnico, la proposta dovrà passare per la Commissione Toponomastica comunale e ottenere il via libera della Prefettura, come previsto dalle norme che vietano intitolazioni a persone scomparse da meno di dieci anni, salvo deroghe concesse in casi “di particolare rilevanza nazionale”.

Una discussione che promette di proseguire anche fuori dalle sedi istituzionali.

Sui social si è già aperto un acceso confronto tra sostenitori e oppositori dell’idea: tra chi parla di “giusto riconoscimento” e chi, al contrario, teme “una deriva simbolica” in una città che da sempre fa della convivenza civile il proprio tratto distintivo.