Bellaria, maltrattano e derubano una 90enne: i due aggressori fermati a Treviso

Questa mattina, venerdì 3 ottobre, i Carabinieri di Castelfranco Veneto hanno dato esecuzione a una misura di fermo di indiziato di delitto per l’ipotesi di concorso in rapina aggravata in casa, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Si tratta di un 30enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, e di una 40enne originaria di Montebelluna (TV), entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali.

Le indagini sono state condotte dalla Stazione Carabinieri di Bellaria Igea-Marina, che hanno consentito di individuare i presunti responsabili di una violenta rapina commessa ai danni di una 90enne residente nel comune bellariese.

La notte tra il 10 e l’11 settembre scorso, i due malviventi si erano introdotti nell’abitazione dell’anziana, che viveva sola, dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso. Una volta entrati in camera da letto, l’anno immobilizzata e imbavagliata. Dopo averla resa inoffensiva, hanno cominciato a mettere sottosopra l’appartamento alla ricerca di denaro e preziosi, impossessandosi di una catenina d’oro, di 500 euro in contanti e sottraendole sia il cellulare sia il cordless, per impedirle di chiedere aiuto. Prima di darsi alla fuga a bordo della Mercedes della vittima, dopo averle rubato anche le chiavi dell’auto, l’anno minacciata pesantemente. L’anziana ha riportato gravi lesioni alle costole.

Le attività investigative dei militari dell’Arma, hanno permesso di indirizzare i sospetti sui i due fermati, già in passato affittuari di un immobile della vittima e quindi a conoscenza delle sue abitudini.

Le ricerche, condotte con il supporto del Nucleo Investigativo di Rimini, hanno consentito di individuare i due aggressori nel territorio vicentino. Nonostante i due si spostassero spesso, è stata accertata la loro presenza nel comune di Altivole (TV), dove questa mattina i militari del Nucleo Operativo di Castelfranco Veneto hanno fatto scattare il blitz, bloccandoli presso un agriturismo nel quale avevano trascorso la notte.

I fermati, condotti alla casa circondariale di Treviso, dovranno rispondere dei reati di concorso in rapina aggravata in abitazione e lesioni personali gravi cagionate alla vittima.