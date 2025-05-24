Bene la Guardia di Finanza, ma enti locali e politica in spiaggia che fanno?

La Guardia di Finanza è intervenuta accertando violazioni in tema di normativa sul rapporto di lavoro e conseguentemente sanzionando le attività “abusive” (ricordo che le concessioni sono scadute e tutte le proroghe dichiarate illegittime).

E le altre autorità ? Guardia Costiera, ma soprattutto gl Enti Locali concedenti che hanno la maggior responsabilità di questa “illegalità” diffusa in quanto “legittimano, illegittimamente”, quello che non è possibile legittimare, perchè stanno a guardare ?

Stiamo parlando di attività “illecite” esercitate non sulle proprietà private degli imprenditori ma su SUOLO PUBBLICO, sulla spiaggia, sul demanio marittimo, bene collettivo, bene comune di tutti noi, un “ecosistema” che le istituzioni devono tutelare, salvaguardare “anche nell’ interesse delle future generazioni” (art. 9 Cost.) NON PROSTITUIRE agli evasori fiscali, a chi assume in “nero” personale.

Al netto del fatto che nessuna “attività imprenditoriale balneare” è legittimata nella “riviera romagnola” (come nel resto dell’Italia) in quanto le concessioni sono scadute e le proroghe sono state dichiarate illegittime e quindi le spiagge sono libere ed ognuno può stendere asciugamani ed ombrelloni dove vuole e che quindi la prima contestazione da farsi da parte di tutte le autorità intervenienti dovrebbe essere “che titolo avete per stare qui sulla spiaggia ?”, LA RESPOSABILITA’ MAGGIORE DI TUTTA QUESTA ILLEGALITA’ è in capo agli Enti Locali concedenti che sono anni che legittimano questa malsana situazione in quanto non sono in grado, non sono capaci di esercitare le proprie funzioni e credono di “autoassolversi” con reiterate delibere di indirizzo “farlocche” bocciate dalla giurisprudenza amministrativa che annunciano ogni anno pubbliche evidenze che NON HANNO NESSUNA INTENZIONE DI ESPLETARE e che di “fatto” invece risultano essere vere e proprie proroghe “sin die” che servono solo a legittimare “ulteriori” evasioni fiscali ed “irregolarità retributive”.

Faranno almeno “la mossa” di aprire procedimenti di decadenza delle concessioni? ( ho scritto “faranno almeno la mossa” in quanto dovrebbero intervenire per far cessare le attività abusive in quanto le concessioni sono scadute e quindi “tecnicamente” sarebbe anche improprio parlare di “decadenza” di un atto che è da tempo “scaduto”).

Ci saranno accertamenti fiscali su tutte le altre attività sul demanio marittimo ?

Invece pensano solo a “blandire” la compiacenza dei concessionari scaduti con Chiringuitos e “prebende” varie in nome de “in estate tutto è legittimo tutto è lecito”. Tre mesi di “fate tutto quello che vi pare di illegale di impunito”, poi se mai ci pensiamo in inverno…… quando tutto e finito.

I parlamentari, consiglieri regionali e comunale, sindaci assessori, candidati alle prossime amministrative (ad esempio Ravenna) partiti politici cosa dicono, cosa esterneranno adesso?

Presidente della Regione Emilia Romagna, cosa ne pensi ?

Roberto Biagini