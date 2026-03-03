Biagini: concessioni scadute, spiagge occupate: chi autorizza oggi l’illegalità?

Il punto non è politico ma giuridico: il Comune di Rimini ha riconosciuto che le concessioni demaniali marittime sono scadute e ha annunciato la pubblicazione dei bandi per l’assegnazione delle aree. Questo dato produce una conseguenza immediata e lineare: in assenza di un titolo valido, l’occupazione dell’arenile e l’esercizio di attività economiche su di esso pongono un problema di legittimità.

La questione sollevata da Roberto Biagini del direttivo di Mare Libero si concentra su questa contraddizione: se le concessioni non sono più efficaci e le aree devono essere rimesse a gara, su quale base giuridica si consente la prosecuzione dell’attività e l’incasso di corrispettivi per la stagione 2026?

“La trattativa Comune di Riccione-Balneari sui project financing — volti a privatizzare definitivamente l’arenile e a toglierlo dalla disponibilità di noi cittadini — è stata fermata dalla Corte dei Conti. Non credo possa avere esito diverso la medesima trattativa in corso tra il Comune di Bellaria-Balneari. Lo avevo scritto più volte, non per facoltà paranormali, ma perché scolpito “nero su bianco” dai giudici amministrativi, dall’AGCM nei suoi pareri e dalla Corte di Giustizia U.E., che ha bocciato il vantaggio anticoncorrenziale del proponente e l’iniziativa privata a discapito di quella pubblica; ora è arrivato anche lo stop della Corte dei Conti.

La politica italiana di tutti i colori insiste con le “marchette elettorali” verso i balneari, mentre gli organi giurisdizionali e di garanzia continuano ad alzare, inascoltati, i “cartellini rossi” a sindaci, presidenti di regione e parlamentari. L’Italia è questa.

Intanto a Rimini l’Ufficio Stampa di Palazzo Garampi è uscito con l’ennesimo proclama: “Concessioni balneari e Bolkestein, Rimini è pronta: entro pochi mesi i bandi”. L’amministrazione dichiara di aver scelto la strada delle gare, come imposto dalla normativa europea e nazionale. Tuttavia, l’Amministrazione Comunale sembra convinta che i cittadini riminesi abbiano “l’anello al naso”: se si è davvero pronti, è una questione di giorni, non di mesi. Ancora una volta, per compiacere elettoralmente i concessionari scaduti, si prova a raccontare un “film” a cui non crede più nessuno.

D’improvviso, il Comune non ritiene più dirimenti le linee guida nazionali, i decreti attuativi e tutte quelle “panzane” — a suo dire preclusive alla pubblicazione dei bandi — che puntualmente ogni anno inseriva nelle delibere di indirizzo natalizie. Atti finalizzati solo ad “allungare il brodo” per l’anno successivo, usando come scusa le proroghe farlocche che i vari governi emanavano sistematicamente e che la giustizia regolarmente bocciava.

Prendo atto della palese ammissione da parte del Comune di Rimini: le concessioni sono scadute. Di conseguenza, non esistono più titoli legittimanti per chi ad oggi occupa abusivamente l’arenile, visto che la Pubblica Amministrazione si appresta a mettere a gara tali aree.

Perché allora, Comune di Rimini, non emani contestualmente gli ordini di demolizione e di rilascio di tutto ciò che si trova oggi sulla spiaggia? Perché consenti invece che i concessionari scaduti inizino a incassare gli abbonamenti per la stagione estiva 2026? A quale titolo? Anche per Palazzo Garampi il diritto e la legalità sono importanti solo fino a un certo punto?

È evidente che, anche per questa estate, il Comune si assumerà la responsabilità di tollerare lo stato di illegalità che si consuma da anni. L’amministrazione è a conoscenza del fatto che, non essendoci titoli legittimanti, chi occupa l’arenile e richiede pagamenti per prestazioni abusive commette un’irregolarità. Il Comune ha l’obbligo di sanzionare tale situazione contra ius non eluderla accampando la banale scusa (che a breve verrà esternata) dell’interesse emergenziale dovuto alla stagione alle porte.

Ogni anno a Rimini la stagione è “alle porte”, ma non si può più definire “emergenza” una situazione delineata limpidamente dal Consiglio di Stato con le sentenze gemelle del 2021 e dal trend giurisprudenziale seguito in questi cinque anni. Il Piano dell’Arenile è stato approvato lo scorso agosto 2025: c’era tutto il tempo per preparare i bandi senza arrivare a marzo 2026 dichiarando che verranno pubblicati “tra pochi mesi” (ovvero a stagione finita?). Non puoi avvalerti della scusa puerile dell’urgenza e conseguentemente della tutela del pubblico interesse quando sei tu stesso, con la tua palese negligenza e inettitudine, a crearne volutamente i presupposti.

Visto tale comportamento, è doveroso che intervengano altre istituzioni per ripristinare la legalità violata, a cominciare dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Edilizia comunale. Quest’ultima ha l’obbligo di controllare la legittimità delle strutture edilizie presenti sull’arenile e la prima quella dei flussi di denaro introitati da soggetti non più legittimati ad esercitare attività in assenza di titoli validi. Si controllano e si sanzionano alberghi, ristoranti, pub e agenzie turistiche, mentre la spiaggia rimane “terra di nessuno”.

Infine, perché si parte solo da Rimini Nord con le 27 zone d’ombreggio? E Rimini Sud, “regno del diacono Vanni” e dei suoi consorziati ? Lì rimane tutto com’è ? E fino a quando ? La sua “acqua santa”, benedetta dalla curia, vale forse più del profano “Sourcion” di Viserbella e dei frontisti di Rimini Nord, benedetti anche loro ma più laicamente dalla politica, in quanto saranno gli unici a poter partecipare ai bandi, dato che la “ciccia” (lo stabilimento balneare) è tutta sulla loro proprietà privata ?

La spiaggia è un bene demaniale destinato all’utilizzo collettivo e gratuito; non è un business privato alla mercé di un ente pubblico e di imprenditori scaduti. I cittadini hanno il diritto di stendere l’asciugamano o portare l’ombrellone da casa per esercitare il proprio diritto di fare il bagno e prendere il sole senza dover spendere un euro.”