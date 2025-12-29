Bilancio 2026, Montescudo–Monte Colombo punta su servizi, opere pubbliche e tasse ferme

Nella seduta del Consiglio comunale del 18 dicembre è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Montescudo – Monte Colombo, documento che definisce le linee economiche e politiche dell’Amministrazione per i prossimi anni, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei cittadini e sostenere lo sviluppo del territorio.

Il bilancio conferma il percorso di razionalizzazione della spesa corrente, permettendo di destinare una quota sempre maggiore del contributo statale legato alla fusione dei Comuni al potenziamento dei servizi e alla realizzazione di interventi strategici di opere pubbliche.

Tra i servizi più rilevanti, viene ricordata l’entrata in funzione, da settembre 2025, del nuovo Istituto Comprensivo Statale, che include anche le scuole del Comune di Sassofeltrio, un risultato considerato centrale per il sistema scolastico locale. Nel 2026 diventerà inoltre operativo il servizio di Polizia Locale, che consentirà un miglior presidio del territorio e un rafforzamento delle politiche per la sicurezza.

Sul fronte fiscale, l’Amministrazione conferma una scelta ormai strutturale: anche nel 2026 non verrà applicata l’addizionale comunale Irpef, mantenendo Montescudo–Monte Colombo come unico Comune della provincia di Rimini e tra i pochissimi in Italia a non adottarla. Per il quarto anno consecutivo non sono previsti aumenti delle aliquote Imu né delle tariffe dei servizi. Confermata inoltre l’esenzione totale dal canone unico patrimoniale per pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali, a sostegno dell’economia locale.

Importanti risorse sono destinate ai servizi alla persona. Cresce lo stanziamento per il trasporto scolastico, esteso anche alle attività extrascolastiche, mentre viene rinnovato per il 2026 il “budget di salute” in collaborazione con lo Sportello sociale distrettuale. Aumentano anche i fondi per l’abbattimento delle rette dei servizi per l’infanzia e per le attività estive rivolte a minori con disabilità. Confermate le misure per l’assistenza educativa ai minori diversamente abili e i servizi socio-sanitari per anziani e disabili.

Dal punto di vista finanziario, il bilancio segna un risultato significativo: la riduzione della spesa corrente rispetto all’assestato 2025. Nel triennio, a fronte di un bilancio complessivo di oltre 43 milioni di euro, sono programmate opere pubbliche per più di 21 milioni di euro.

Tra gli interventi principali figurano quelli finanziati dal Fondo Sociale di Coesione, con risorse destinate alla riqualificazione di San Savino, Montescudo e Monte Colombo. A questi si aggiungono lavori di efficientamento energetico per la Biblioteca del Monte e la Scuola materna di Taverna, interventi di riforestazione lungo via Chitarrara legati alla terza corsia dell’A14 e un piano di potenziamento della videosorveglianza, finanziato anche grazie alla scelta del sindaco di destinare parte della propria indennità.

Un bilancio che, nel complesso, punta a coniugare rigore, attenzione sociale e investimenti sul territorio, mantenendo inalterata la pressione fiscale e rafforzando i servizi essenziali.