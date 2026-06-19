 “Bimbi in Ufficio” con il Gruppo Maggioli

Poter mostrare ai propri piccoli l’ambiente di lavoro dei propri genitori non è solo la soddisfazione di una curiosità, ma anche un modo per abbattere le barriere tra vita lavorativa e vita privata, promuovendo il work life balance. Questo è l’obiettivo di “Bimbi in Ufficio”, l’iniziativa promossa dal Gruppo Maggioli, giunta alla sua 16esima edizione, nata per offrire a tutta la popolazione aziendale l’opportunità di far visitare ai propri figli il luogo di lavoro, che risponde, assieme ad altre attività implementate nel corso degli anni, all’obiettivo del Gruppo di garantire l’equilibrio tra ruoli di vita personali e professionali.

La giornata di “Bimbi in Ufficio” si è svolta giovedì 18 giugno, oltre che all’headquarter di Santarcangelo di Romagna, anche nelle sedi del Gruppo a Orzinuovi, Savigliano, Rende, Forlì, Palermo, Aquila, Teramo, Roma, Jesi, e nelle sedi delle aziende partecipate Dinova (Bologna, Roma) e Soluzioni Integrate Maggioli (Catanzaro, Cagliari, Roma).

Nella sede di Santarcangelo, dopo il tour negli uffici e nelle sale dell’azienda, ci si è spostati nel nuovo Campus MAG dedicato alle attività sportive che è stato arricchito con un mezzo campo regolamentare da basket, un percorso fitness attrezzato con strutture da calisthenics e una piscina dove si tengono lezioni di acquagym. A fare da leit motiv di questa edizione dell’iniziativa è stato il tema dell’arte – tra musica, danza, pittura e teatro – declinato in una serie di attività che hanno coinvolto genitori, bambini e bambine in collaborazione con due realtà del territorio: AG23, associazione sportiva dilettantistica e inclusiva, nata all’interno della cooperativa La Fraternità (Comunità Papa Giovanni XXIII), che promuove lo sport e la danza come strumenti di aggregazione e crescita, e la Scuola Comunale di Musica “Giulio Faini”, gestita dall’Associazione Bandistico Corale “Banda Città di Santarcangelo”, che offre corsi di formazione per strumenti classici e moderni, musica d’insieme e propedeutica per bambini. I piccoli ospiti hanno avuto anche l’opportunità di “allenarsi” con gli istruttori delle squadre Angels Santarcangelo Basket e Dole Basket Rimini. A chiudere la giornata, la merenda e il Contest dedicato alla merenda più gustosa, con la proclamazione finale della miglior creazione dolce, premiata con kit per il “perfetto pasticciere”.

“Accogliere oltre 230 bambini nelle nostre sedi, all’insegna dell’arte e della creatività, è per noi motivo di grande soddisfazione – commenta Cristina Maggioli, Consigliere Delegato alle Risorse Umane del Gruppo Maggioli. – Con la sedicesima edizione di ‘Bimbi in Ufficio’ vogliamo creare un’occasione in cui vita familiare e vita professionale si incontrano, aprendo l’azienda a un’esperienza di scoperta, gioco e condivisione. Vedere i nostri spazi riempirsi dell’entusiasmo dei più piccoli rappresenta concretamente l’impegno del Gruppo Maggioli a promuovere un ambiente di lavoro capace di valorizzare le persone, rafforzare il senso di appartenenza e favorire relazioni autentiche. Continuiamo ad investire concretamente per offrire alle nostre persone anche occasioni di attività fisica e benessere, attraverso progetti strutturati come ‘Allenati all’Armonia’, le escursioni e lo spazio MAG, un’area all’aperto pensata per il movimento e la socialità.”

Un ambiente di lavoro che si prende cura delle persone

“Bimbi in Ufficio” è solo una delle tante iniziative del Gruppo Maggioli volte a promuovere l’equilibrio tra vita personale e professionale attraverso attività a supporto della genitorialità e, più in generale, del benessere della persona, per assicurare a ogni livello dell’organizzazione pari opportunità e inclusività. Dal lavoro ibrido alla mobilità sostenibile con navette aziendali e car pooling alle convenzioni locali e nazionali, dall’assistenza psicologica agli spazi smart.

MAG-Makers Active Garden

Lo spazio outdoor MAG-Makers Active Garden dedicato al benessere dei dipendenti e inaugurato nell’estate 2025 nel parco adiacente alla sede di Santarcangelo di Romagna, rappresenta uno degli ultimi tasselli del percorso di welfare aziendale: un progetto pensato per migliorare l’ambiente di lavoro, promuovere l’equilibrio psico-fisico e sostenere il work-life balance.

Maggioli Academy

La Corporate Academy del Gruppo Maggioli, inaugurata nel 2021, è uno spazio dedicato alla formazione continua e alla condivisione del sapere e della cultura, in cui valorizzare le competenze e, insieme, rafforzare i rapporti con gli stakeholder: università, istituti superiori, istituti professionali, istituti tecnici, aziende e liberi professionisti. Nel 2023, in accordo con gli obiettivi del progetto “Academy diffusa”, è stato inaugurato un nuovo hub di Maggioli Academy a Rende (Calabria), dove sono già stati avviati numerosi progetti.

Genitori si cresce

Con questo progetto il Gruppo rafforza il proprio impegno a favore della genitorialità, delle pari opportunità e di una cultura aziendale inclusiva, in coerenza con la certificazione UNI/PdR 125 per la parità di genere. La policy nasce per accompagnare neo-mamme e neo-papà prima, durante e dopo il periodo di maternità o paternità, favorendo un rientro al lavoro sereno, produttivo e senza rallentamenti nel percorso di crescita professionale. Il progetto prevede strumenti di ascolto e confronto, come survey dedicate ai neo-genitori e interviste di follow-up al rientro, rivolte anche ai neo-padri per promuovere una responsabilità familiare più condivisa. Al centro del percorso c’è la figura del Re-Buddy, un collega o una collega dello stesso team, individuato per capacità relazionali e organizzative, che supporta il reinserimento aggiornando la persona su cambiamenti, processi e dinamiche di gruppo. A queste misure si affiancano i Permessi Genitori, fino a 40 ore retribuite all’anno per l’assistenza ai figli fino a 8 anni, una maggiore possibilità di lavoro agile, flessibilità in entrata e uscita e un rimborso parziale per le spese di asilo nido e centri estivi fino ai 36 mesi di età. Una misura concreta, rivolta a tutti i dipendenti e le dipendenti neo-genitori con contratto a tempo indeterminato della popolazione aziendale di Maggioli S.p.A., che conta oltre 1.700 persone, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità attiva, ridurre la dispersione professionale e garantire pari opportunità in ogni sede, territorio e livello dell’organizzazione.

Maggiolino

Storico fiore all’occhiello è il progetto “Maggiolino”, il Piccolo Gruppo Educativo aziendale attivo dal 2014 presso l’headquarter di Santarcangelo dedicato ai bambini dai 6 ai 36 mesi figli dei dipendenti. Partendo da questa consolidata esperienza e con l’obiettivo di estendere il sostegno alla genitorialità su tutto il territorio nazionale, Maggioli ha compiuto un ulteriore passo avanti: per l’anno scolastico 2025/2026 è stato infatti introdotto un contributo a copertura delle spese di iscrizione agli asili nido e ai centri estivi, richiedibile dai dipendenti secondo le modalità previste dalla policy.