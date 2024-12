Bloccati sul Gran Sasso, rischio assideramento per 2 riminesi: “Soccorritori bloccati”

Sono scivolati sul versante sud/est del Corno Grande, nel Vallone dell’Inferno. Ore di apprensione per due scalatori di Rimini, di 42 e 48 anni.

Il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo è impegnato in una complessa operazione di recupero dei due uomini bloccati, dal pomeriggio, sul Gran Sasso, a circa 2.900 metri di quota.

Stavano scendendo dopo aver raggiunto la vetta quando sono scivolati. Immediata la richiesta di aiuto e subito sono partite le squadre del Soccorso Alpino con elementi da ogni parte dell’Abruzzo. A quanto pare uno dei due alpinisti riminesi avrebbe perso degli indumenti e lo zaino nella caduta.

Uno dei due alpinisti è riuscito a contattare di nuovo il numero di emergenza ma aveva serie difficoltà di parola e secondo i soccorritori ciò rappresenta un chiaro segnale di assideramento.

Le condizioni meteo proibitive e critiche, con bufere di neve e forti e ghiacciate raffiche di vento che batte le cime, rendono impossibile l’arrivo dell’elicottero sul posto e difficile l’intervento via terra. E anche i contatti.

Nelle operazioni sono impegnati 21 tecnici, partiti da Campo Imperatore e Fonte Cerreto, oltre a militari della Guardia di Finanza, carabinieri e personale della polizia di Stato, che sono in attesa di un leggero miglioramento delle condizioni del tempo che consenta un avvicinamento.

Col buio le ricerche sono state sospese.

A quanto si è appreso i due sarebbero ben equipaggiati per la scalata.

Il Soccorso Alpino ha fatto sapere che alle ore 6:30 una squadra rimasta in quota per tutta la notte in pronta partenza in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo, è partita alla volta del Rifugio Duca degli Abruzzi per poi tentare un nuovo avvicinamento verso i due alpinisti riminesi bloccati da ieri in un canalone sul Gran Sasso.

Le condizioni a Campo Imperatore sono leggermente migliorate ma il forte vento e gli importanti accumuli nevosi creatisi in quota rendono la progressione complessa. Altre squadre stanno raggiungendo Campo Imperatore, dopo esser state in pre-allerta per tutta la notte a Fonte Cerreto.

A metà mattina gli operatori del soccorso alpino hanno spiegato che le operazioni sono complesse: “Al momento siamo bloccati”.