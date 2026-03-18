“Boicottare Israele”: a Rimini uno Spazio Libero dall’Apartheid Israeliana  

Sabato 21 marzo alla Casa del Popolo Macondo, una serata per la Palestina con l presentazione del libro “Boicottare Israele”. Organizzata da BDS Rimini e Casa del popolo Macondo, unisce informazione, cultura e solidarietà, rientra nella Israeli Apartheid Week 2026, la settimana internazionale dedicata alla sensibilizzazione sui diritti del popolo palestinese.

Durante la serata verrà inaugurato il nuovo SPLAI – Spazio Libero dall’Apartheid Israeliana. Gli SPLAI sono luoghi che scelgono di sostenere la campagna internazionale di boicottaggio contro il sistema di apartheid israeliano, promuovendo informazione, cultura e solidarietà con il popolo palestinese.

Il programma inizierà alle ore 19:00 con la presentazione del libro “Boicottare Israele. Azioni concrete per fermare il genocidio in Palestina (L’Indipendente, 2025)”.

Il volume, curato dalla redazione di L’Indipendente con contributi di BDS Italia, offre una guida pratica al boicottaggio e alle azioni nonviolente per contrastare il sostegno economico e culturale al sistema di apartheid israeliano. La prefazione è di Andrea Legni, l’introduzione di Francesca Albanese (Relatrice Speciale ONU sui territori palestinesi occupati) e la postfazione di Omar Barghouti (co‑fondatore del movimento BDS). Daniele Bianchi di BDS Rimini presenterà il libro e illustrerà come queste azioni nonviolente possano promuovere concretamente i diritti del popolo palestinese.

La serata proseguirà alle 20:00 con assaggi di cucina palestinese e alle 21:00 con musica popolare palestinese.

Il movimento BDS – Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, nato nel 2005 su iniziativa della società civile palestinese, promuove azioni nonviolente di pressione economica, culturale e politica affinché vengano rispettati i diritti fondamentali del popolo palestinese.

Informazioni evento

Sabato 21 marzo 2026

Casa del Popolo Macondo

Viale Pascoli 65 – Rimini

18:30 – Apertura porte

19:00 – Presentazione del libro Boicottare Israele con Daniele Bianchi

20:00 – Assaggi palestinesi

21:00 – Musica popolare palestinese

Ingresso con tessera Macondo 2025/2026 8 euro (drink incluso)