Briganti a Montegridolfo, eccolo: ritrovato il fucile appartenuto a “Il Passatore”

La storia restituisce ciò che ha donato. Ritrovato, a Pesaro, il fucile appartenuto a Stefano Pelloni, “Il Passatore”, consegnato a una famiglia di Montegridolfo che lo aiutò a sfuggire alla cattura.

La ricerca è finita. O, almeno, così suggeriscono le immagini che arrivano da Pesaro. Le foto trasformano quella che fino a due decenni addietro era una semplice “annotazione” comunicata nel corso di un convegno di studi in fatto concreto. Secondo una pubblica testimonianza risalente a circa 20 anni fa, resa al simposio organizzato proprio in cima alla Valconca, a Montegridolfo, l’allora conte Vincenzo Gaudiano disse che il fucile donato ai suoi nonni che avevano nascosto “Il Passatore” – Stefano Pelloni – nel loro palazzo al riparo dai Gendarmi pontifici, altro non era che l’epilogo di una frettolosa fuga verso i confini delle Marche per sfuggire alla cattura e a morte sicura.

“Il fatto – ammette Angelo Chiaretti, studioso, ricercatore, divulgatore mondainese – è di per sé certamente straordinario, poiché la presenza di Pelloni in queste nostre zone non è mai stata segnalata dagli studiosi e dunque apre un capitolo inedito nei casi del Passatore e del raggio d’azione della sua banda, facilitato dal fatto che Montegridolfo si trovava a cavallo fra Romagna e Marche in una “terra di nessuno” , molto boscosa, ideale per darsi alla macchia. Si dice addirittura che i briganti riuscissero a spostarsi, anche per lunghi tragitti, passando alla maniera di Tarzan da un albero all’altro, senza mai scendere a terra. Credo che la testimonianza sia resa più che plausibile innanzitutto dal reperto, ottimamente conservato e regolarmente denunciato e – cosa altrettanto importante – perché dimostra come le varie formazioni di briganti locali fossero in contatto con lui, quasi fosse il capobanda per eccellenza!”. Il fucile oggi è di proprietà di Daniele Gaudiano che vive a Pesaro e che l’ha avuto “per eredità” (regolarmente detenuto e denunciato).

Ma di che fucile si tratta? Esaminando le immagini è possibile ipotizzare si tratti di un fucile a luminello (o a percussione) della metà del XIX secolo. Dalla struttura e dalle proporzioni, sembra essere un moschetto militare a canna rigata – o trasformato da anima liscia a rigata -, tipico del periodo risorgimentale. A differenza dei più antichi fucili a pietra focaia, questo utilizzava una capsula a percussione. Il cane (la parte ricurva sopra il grilletto) batte su un piccolo cono chiamato luminello, che innesca la carica di polvere da sparo all’interno della canna. Un sistema molto più affidabile in caso di pioggia o umidità. Il fucile presenta delle fascette metalliche che tenevano unita la canna alla cassa di legno. La presenza di attacchi per la tracolla suggerisce un uso militare o per la caccia grossa.

La linea è molto simile ai famosi modelli dell’epoca come il Modello 1842 (francese o sardo-piemontese), l’Enfield 1853 o lo Springfield (anche se le proporzioni della cassa sembrano più tipiche delle varianti europee continentali). Il fucile in foto appare quindi coerente con l’epoca del Passatore. In quegli anni, i briganti utilizzavano spesso armi sottratte ai soldati pontifici o austriaci, oppure armi civili adattate. Prediligevano spesso versioni accorciate – i cosiddetti “tromboni” o moschetti corti – per muoversi meglio nella macchia, ma un fucile lungo come questo garantiva una precisione e una gittata superiori. Questi fucili solitamente avevano calibri importanti tra i 16mm e i 18mm. Del resto i briganti non avevano fabbriche d’armi; infatti si rifornivano rubando ai gendarmi pontifici o ai soldati austriaci a seguito di rapine, imboscate o diserzioni. Il Mod. 1842 era l’arma standard di questi corpi militari tra il 1845 e il 1851: gli anni di attività del Passatore. Rispetto ai vecchi schioppi da caccia dei contadini, questo era un fucile da guerra: robusto, capace di montare una baionetta a ghiera e con una gittata letale.

Considerando che Stefano Pelloni operava tra il 1845 e il 1851 in Romagna – che all’epoca faceva parte dello Stato Pontificio –, i fucili sottratti avevano un doppio valore: si otteneva un’arma moderna e potente e si dimostrava l’impotenza del governo papale di fronte alla banda.

Dopo i moti del 1848, la Romagna era presidiata dai soldati austriaci. I briganti riuscivano tuttavia a impossessarsi dei loro schioppi – spesso modelli Augustin – tramite attacchi a soldati isolati o comprandoli da militari corrotti o disertori che scappavano con l’equipaggiamento.

Nelle incursioni più famose, come quella al Teatro di Forlimpopoli del 1851 citata nei documenti storici, il Passatore e i suoi uomini sequestravano le armi ai nobili locali e alle guardie cittadine. I ricchi proprietari terrieri spesso possedevano fucili di ottima fattura per la caccia o la difesa personale che finivano puntualmente nell’arsenale della banda.

Infine i briganti cercavano sovente di cancellare i punzoni e i numeri di matricola dalla piastra dell’arma. Catturati con un fucile che riportava ancora i simboli dello Stato Pontificio o della Gendarmeria, voleva dire la condanna a morte immediata e senza appello per “furto di beni dello Stato e detenzione d’arma da guerra”.

Marco Valeriani