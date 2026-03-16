Briganti, Mondaino e Montegridolfo terre di conquista della Banda Grossi

La caduta delle grandi signorie che governarono fra Romagna e Marche fino ai primi anni del XVI secolo (Rimini con i Malatesti, Urbino con i Montefeltro e Pesaro con gli Sforza) consegnò queste nostre terre al governo della Chiesa Romana.

La transizione fu segnata da una forte decadenza economica, politica e sociale (si pensi al banditismo di Cesare Borgia, il terribile “Duca Valentino” figlio di papa Alessandro VI), aggravata dalla scoperta di nuovi continenti oltre Atlantico (viaggi di Colombo, Magellano, Vespucci), che favorirono la leadership di Paesi come Olanda, Danimarca, Spagna e Portogallo.

Così l’Italia centrale, andata a far parte dello Stato Pontificio, divenne velocemente il regno dell’ingiustizia, della sopraffazione, della legge del più forte, alimentando un fenomeno nuovo: il banditismo di chi cercava di porre rimedio in tal modo alla povertà, alla fame e alle malattie. La Romagna conquistò ben presto la temuta nomea di “Terra di briganti”

Ufficialmente rubavano ai ricchi per alleviare le sofferenze dei poveri, ma il più delle volte tenevano tutto per sé e sono diversi i ritrovamenti di tesori che rimasero a lungo nascosti alla loro morte.

La situazione andò sempre più deteriorandosi nei secoli successivi e le Romagne divennero teatro di “bande” sempre più efferate e spregiudicate, che crearono anche nei nostri paesi e città un clima di terrore generalizzato.

Così a Mondaino, soprattutto nella zona di Pontevecchio sul fiume Foglia (la località si trovava allora in Romagna, oggi nel territorio marchigiano) operavano la celeberrima Banda Grossi (le cui gesta ancora si conservano nella tradizione orale), quella di Antonio Cola, soprannominato “Fabrizj”, il bandito Arcangelo Olmeda e “Il nano”, così chiamato perché le schede segnaletica della polizia lo descrivevano alto di appena un metro di statura!

Numerosi era i loro sconfinamenti a Tavoleto, nella bassa Valle del Fiume Foglia e fin nel territorio di Urbino e Urbania. Negli Anni Sessanta, dunque, venne ritrovata in un casolare di campagna, ben nascosta sopra l’architrave della porta d’ingresso, una gran quantità di monete d’argento di età napoleonica frutto delle loro rapine e che fece la fortuna di quei poveri contadini.

Anche Montegridolfo era il regno della Banda Grossi, che operava pure nel territorio di San Giovanni in Marignao. ma vi si aggiunsero un brutto ceffo soprannominato “Faraone”, e alcune puntate banditesche dall’alta Romagna (Forlimpopoli fu segnata della famosa serata in cui i briganti chiesero ben cinquantamila scudi agli aristocratici accorsi a teatro e violentarono la sorella di Pellegrino Artusi, che per quel motivo si trasferì in Toscana e divenne il re della gastronomia). Giovanni Pascoli, come si sa, ne parla all’interno della poesia “Romagna” e l’Orchestra Casadei vi ha dedicato una canzone di successo, tanto che una rinomata cantina romagnola ha dato al Sangiovese il titolo del Passatore addirittura della temutissima Banda di Stefano Pelloni, chiamato “Il Passatore”, di cui si conserva in paese un fucile lasciato in dono a una famiglia del luogo, che lo aveva aiutato a sfuggire alla cattura.

Angelo Chiaretti