Bus serale per il Fellini: riparte il collegamento con stazione e Metromare

Riparte il servizio di collegamento bus serale tra la stazione ferroviaria di Rimini e l’Aeroporto Internazionale Federico Fellini, con fermata intermedia in via Cavalieri di Vittorio Veneto per l’interscambio con il Metromare. Il servizio è già attivo da ieri, lunedì 30 marzo, con l’obiettivo di migliorare la mobilità nelle ore serali in coincidenza con i voli.

Nel comunicato si legge: “Anche quest’anno, con l’arrivo della primavera, torna il collegamento bus diretto serale tra la stazione ferroviaria di Rimini e l’Aeroporto Internazionale Federico Fellini, con una sola fermata strategica in Via Cavalieri di Vittorio Veneto per il raccordo con il Metromare.”

Il servizio ricalca il percorso della linea 9 ed è stato introdotto in via sperimentale lo scorso anno. “Il servizio, che si basa sul tragitto della Linea 9 in andata e ritorno, è stato sperimentato lo scorso anno per rispondere alla necessità di migliorare i collegamenti tra il ‘Fellini’ e gli altri hub, in particolare nelle ore serali, ed agevolare gli spostamenti sul territorio per chi arriva e parte dallo scalo riminese.” Il potenziamento è sostenuto dall’Amministrazione comunale.

Le corse sono programmate per coprire la fascia oraria serale in base al traffico aereo. “I bus garantiranno la copertura rispetto ai voli serali, dalle 20.30 alle 24, sulla base della calendarizzazione del Fellini.” Già nel mese di aprile sono diversi i collegamenti attivi oltre le 20, con destinazioni tra cui Budapest, Londra, Praga, Palermo e Basilea, elemento che ha reso necessario l’incremento del servizio.

Il calendario iniziale prevede l’attivazione nei giorni feriali e nel fine settimana selezionato. “Fino al 24 maggio il collegamento sarà attivo lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato.” Successivamente, gli orari saranno aggiornati in base alle esigenze operative dello scalo.

Per i dettagli su giorni e orari, il riferimento resta il sito di Start Romagna, come indicato nel comunicato: “Per conoscere gli orari e le giornate in cui è attivo il servizio è possibile consultare la pagina dedicata del sito web di Start Romagna.”