C-MOVIE: tre giorni tra cinema, autobiografie e ospiti

Tre giorni di cinema, incontri e dibattiti tra Cineteca di Rimini e Cinema Fulgor. Dal 12 al 14 marzo 2026 torna in città C-MOVIE Film Festival, arrivato alla terza edizione e organizzato da Kitchenfilm con la direzione artistica della regista e distributrice Emanuela Piovano, in collaborazione con la Cineteca di Rimini.

Il festival conferma la sua impostazione originale, che mette al centro cinema d’autore, letteratura e pensiero contemporaneo, mantenendo i tre concetti che accompagnano la manifestazione fin dall’inizio: “Cinema, Corpi e Convivenze”.

Per l’edizione 2026 il tema centrale sarà il rapporto tra cinema e autobiografia. Il festival proverà a ragionare su come le storie personali si intrecciano con la storia collettiva. L’idea, spiegano gli organizzatori, è quella di leggere l’autobiografia non come semplice racconto personale, ma come presa di posizione e forma di testimonianza.

La direttrice artistica Emanuela Piovano spiega l’impostazione scelta per aprire il festival:

«Con le anteprime di questa edizione abbiamo voluto aprire C-Movie con un gesto preciso: mettere al centro il tempo come materia viva. Per questo abbiamo pensato l’ouverture come un movimento a tre voci. Intorno a Lidia Ravera, che il tempo lo attraversa da sempre senza nostalgia né compiacimento — un coro contemporaneo: la voce di Alec Trenta, giovanissimo fumettista che in “Storia di come sono nato due volte” racconta il proprio coming out con intelligenza e ironia, e quella di Luca Raffaelli, critico e profondo conoscitore dell’immaginario disegnato, chiamato a fare da traghettatore tra generazioni e linguaggi. Non è un omaggio al passato, ma un dialogo tra tempi diversi. Perché il tempo non si ammazza: si attraversa».

Tra i momenti centrali della manifestazione ci saranno anche tre anteprime cinematografiche. Ad aprire le proiezioni serali sarà “The Shape of Momo” della regista Tribeny Rai, ritratto di tre generazioni di donne ambientato in un villaggio femminile dell’India, presentato alla presenza dello sceneggiatore Kislay.

A Rimini arriverà anche il regista belga Valery Carnoy, che presenterà “La Danse des Renards (Wild Foxes)”, film vincitore dell’Europa Cinemas Cannes Label alla Quinzaine des Cinéastes. Il racconto è ambientato in un collegio belga dove alcuni ragazzi aspirano a diventare pugili professionisti, e propone una riflessione sulle dinamiche del maschile e della violenza.

La chiusura del festival sarà affidata invece a “Songs of Forgotten Trees”, premiato all’ultimo Festival di Venezia con la miglior regia nella sezione Orizzonti. Il film della regista Anuparna Roy racconta l’incontro tra due donne migranti a Mumbai, costrette a condividere un appartamento e che, pur partendo da esperienze molto diverse, scoprono una profonda empatia.

Uno dei filoni della rassegna sarà dedicato anche al rapporto tra cinema italiano e India. Tra gli appuntamenti previsti c’è l’incontro con Italo Spinelli, autore della voce Treccani dedicata al cinema indiano, che presenterà anche il suo film “Gangor”, storia di un fotoreporter che documenta lo sfruttamento delle tribù locali in un villaggio indiano.

In programma anche “Vrindavan Film Studios” di Lamberto Lambertini, con Enzo Decaro, opera metanarrativa che racconta la storia di un giovane italiano che arriva in India per realizzare un film tratto da racconti mitologici insieme a un regista locale.

Il festival dedicherà spazio anche al rapporto tra cinema e generazioni, tra memoria e archivi. In questo contesto verrà presentato il restauro di “Vite di ballatoio” di Daniele Segre, documentario ambientato nella Torino degli anni Ottanta che racconta la vita quotidiana di un gruppo di transessuali immigrati dal Sud Italia. La proiezione sarà accompagnata dalla storica del cinema Donata Pesenti e da Elena Bosio, moglie del regista scomparso nel febbraio 2024.

Tra le proiezioni anche “La camera di consiglio” di Fiorella Infascelli, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Il film è ambientato nel 1987 durante la fase finale del Maxiprocesso di Palermo e racconta l’isolamento di otto giurati chiamati a decidere le sorti di oltre quattrocento imputati.

Il programma prevede inoltre la proiezione del documentario “Zappaterra”, diretto da César Augusto Meneghetti ed Elisabetta Pandimiglio, tratto dalle testimonianze conservate nell’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano. Il corto nasce dall’autobiografia di Margherita Ianelli, che ripercorre la sua infanzia contadina, l’occupazione tedesca e il dopoguerra.

Uno sguardo sarà rivolto anche alle origini del cinema con la proiezione del film muto del 1920 “The Tiger’s Coat” di Roy Clements, con protagonista Tina Modotti. La copia presentata al festival è stata restaurata dalla Cineteca del Friuli.

Tra gli ospiti della manifestazione ci sarà la scrittrice Lidia Ravera, protagonista della serata inaugurale. L’incontro prenderà spunto dal cinquantesimo anniversario di “Porci con le ali”, romanzo del 1976 scritto insieme a Marco Lombardo Radice, diventato negli anni un caso editoriale.

Accanto a Ravera parteciperanno anche Luca Raffaelli, che presenterà il suo ultimo romanzo “Lo spazio dentro”, e Alec Trenta, fumettista autore della graphic novel “Barba. Storia di come sono nato due volte”, in cui racconta il proprio percorso di transizione.

Tra gli appuntamenti previsti anche un panel dedicato al tema Sessantotto e memoria, che partirà dalla proiezione del film “Ammazzare il tempo” di Mimmo Rafele, tratto da un romanzo di Lidia Ravera.

Non mancherà infine un confronto sul futuro della distribuzione cinematografica con l’incontro “Distribuire oggi, cinema indipendente tra sala e pubblico”, alla presenza di Mario Mazzetti, dirigente FICE ed ex direttore della rivista Vivilcinema, e Elena Zanni, esercente dei cinema riminesi Fulgor e Settebello.

Il poster della terza edizione del festival è firmato dall’illustratrice Shut Up Claudia. L’opera, intitolata “So many faces, so many stories”, gioca sul tema delle identità e delle molte storie che il cinema può raccontare.