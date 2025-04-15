Calcio giovanile, Tropical Coriano: Junior Village, aperte le iscrizioni. Tornei di Primavera: il Tropical c’è

Mese di aprile intenso per l’attività giovanile del Tropical Coriano, che in attesa di mettere a punto l’organizzazione dei camp estivi per i quali si sta lavorando alacremente, ha aperto già le iscrizioni per il Centro Estivo multisport Junior Village: si tiene al Centro sportivo di Coriano da giugno fino a fine agosto.

Intanto le squadre Pulcini 2015 e Primi Calci 2016 domenica hanno partecipato al torneo solidale Insieme per la Terra organizzato dal Riccione 1926.

La prossima settimana Esordienti 2012 e 2013 saranno impegnati al torneo Romagna Marche a San Giovanni in Marignano; da sabato 19 al lunedì di Pasqua 21 aprile i Primi Calci 2016 e 2017 e Pulcini 2014 saranno di scena al torneo internazionale di Pasqua Adriatico targato Eurosportring.

Nell’ambito del progetto di sviluppo aree territoriali è previsto l’intervento dei tecnici federali per martedì 15 con i ragazzi Esordienti 2012, giovedì 17 intervento sul campo della psicologa Elena Rossini con Esordienti 2013 e Allievi 2009.

Mercoledì 16 il centrocampista centrale Enea Balacchi e l’attaccante esterno Taoufik El Khass sono stati convocati in Rappresentativa Under 16 Provinciale per l’ultima partita del torneo delle Province contro la Rappresentativa di Ravenna.

RISULTATI

La Under 17 mercoledì scorso a Stradone è stata sconfitta dal Santarcangelo per 2-1. Su un campo pessimo, prestazione sottotono della squadra di Lazzaretti che non ha affrontato il match con la testa giusta. Primo gol subito in avvio e il raddoppio ad inizio ripresa, poi la rete del 2-1 ad opera di Vescovelli.

Domenica contro il Corpolò B successo per 2-0. Spazio a chi ha giocato meno nella parte finale del match sono entrati cinque dei più presenti. A segno Cukaj e Ridal. In classifica il Tropical Coriano è sesto con 42 punti. Prossima partita domenica 27 in casa contro il Corpolò A.

Nella foto: la squadra Under 17