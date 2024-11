Calcio Promozione: la Stella a punto col primo gol di Rotondi. Mercoledì sfida di Coppa Italia

La Stella rialza la testa dopo una serie negativa culminata con lo stop di Verucchio e coglie un prezioso punto sul campo del Fratta Terme (1-1). Una prestazione di carattere, con la squadra di mister Amati in vantaggio in avvio di ripresa con la rete di Francesco Rotondi, attaccante di razza classe 1989, alla seconda partita da titolare e al primo centro stagionale.

Francesco Rotondi, cosa le è piaciuto della Stella?

“Abbiamo interpretato bene la partita, ci abbiamo messo carattere che nelle ultime partite ci era in parte mancato, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, dimostratola capacità di soffrire. Magari con un po’ più di attenzione avremmo potuto anche fare il pieno, ma onestà vuole che il Fratta ha meritato il risultato: ha colpito due legni, il secondo sull’1-1. Credo che alla fine sia giusto così. E’un punto importante, muoviamo la classifica, acquistiamo più fiducia nelle nostre qualità”.

La Stella vale di più della sua classifica? Ora siete dentro i playout, a due punti dalla salvezza.

“La classifica rispecchia alla lunga il rendimento, quindi al momento la Stella vale quella posizione. Però, è indubbio che possiamo fare meglio. Abbiamo avuto delle battute a vuoto per colpa nostra pagando anche lo scotto di una ricerca di amalgama che richiede tempo per un gruppo nuovo; aggiungo, però, che abbiamo vinto in trasferta contro il Bakia e pareggiato a Fratta Terme, cioè contro avversari di rango. Dobbiamo trovare continuità nelle prestazioni, avere sempre fame di fare risultato, attenzione al massimo livello per tutta la partita. Capisco che è difficile, ma una squadra che vuole salvarsi deve avere questa caratteristica tanto più in un girone così competitivo e noi dobbiamo ‘raspare’punti anche contro le big contro cui ce la possiamo giocare perché abbiamo uomini che nei 90 minuti hanno i colpi giusti. Una di queste è lo United Cervia che ospitiamo domenica. I punti vanno fatti in fretta adesso, poi al ritorno dopo il mercato, sarà un altro campionato, molto più difficile. Dunque, diamoci sotto. Ma nello stesso tempo dico: occhio, va bene cercare di vincere, ma se capiamo che non è possibile, va bene anche il punticino”.

Lei è al primo gol. Qual è il suo obbiettivo?

“Ho trovatola giocata che è nelle mie corde, cross dalla sinistra di Vukaj dopo un doppio passo, e sulla palla a centro area ho anticipato il difensore di sinistro. Nel primo tempo mi era stata annullata una rete di testa per fuorigioco. Il mio obiettivo? Dopo Eccellenza e serie D ad inizio carriera, ho fatto tanta Prima anche da protagonista (13 reti all’Asar la scorsa stagione) anche nelle Marche ed essere tornato in Promozione a 35 anni è per me una grande soddisfazione e una bella sfida. Mi metto al servizio della squadra, cerco soprattutto di portare il mio contributo di esperienza a questo gruppo di giovani e cercare di fare la differenza quando vengo chiamato in causa”.

Nel mezzo c’è la Coppa Italia.

“Mercoledì saremo a Castelbolognese e così tra dieci giorni – sabato 23 – per la partita di campionato successiva alla sfida contro lo United Cervia. La Coppa è un’ opportunità da non sottovalutare, chi vince passa agli ottavi di finale; è una bella palestra per stare tutti sul pezzo e mettersi alla prova, dimostrare che siamo competitivi su tutti i fronti”.

Nella foto: in maglia gialla l’attaccante Rotondi