Camera Commercio Romagna: Fabrizio Schiavoni nuovo Segretario generale

Giovedì 30 ottobre 2025, al termine delle procedure di selezione avviate il 29 luglio scorso, la Giunta della Camera di commercio della Romagna ha designato, il dott. Fabrizio Schiavoni quale Segretario Generale dell’Ente per il prossimo quadriennio.

Fabrizio Schiavoni, 63 anni, di Fano, laurea in giurisprudenza a Urbino e master in scienza dell’Innovazione nella Pubblica Amministrazione alla Cattolica di Milano, nel suo percorso professionale ha ricoperto incarichi di rilievo nel sistema camerale. Per 28 anni è stato Segretario generale, prima nella Camera di commercio di Pesaro-Urbino e poi in quella delle Marche, di cui ha curato le fasi di accorpamento di tutte le preesistenti realtà camerali. Negli anni, ha diretto l’Unioncamere regionale, il centro estero, le aziende speciali e l’associazione interregionale delle Camere di commercio del Centro Italia e ha fatto parte di svariati organismi locali e nazionali del sistema camerale. Inoltre, ha affiancato la segreteria nazionale di Unioncamere nelle fasi più delicate e complesse di attuazione della riforma che ha condotto all’attuale assetto organizzativo e operativo del sistema camerale. Nel corso della sua attività di vertice amministrativo ha sempre favorito le più ampie collaborazioni dei sistemi e strutture camerali con le associazioni di categoria, la Regione e gli Enti Locali.

“Siamo molto soddisfatti della scelta ricaduta sul dott. Schiavoni che con la sua solida storia professionale ed esperienza potrà assicurare lo sviluppo delle azioni e dei progetti della nostra Camera, oltre che stabilità ai servizi e impulso alle iniziative nell’intero territorio, in coerenza con le linee programmatiche del Consiglio camerale – ha commentato Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna -. Ringrazio per il lungo e minuzioso lavoro la commissione di valutazione composta da tutti i colleghi della Giunta, integrata dalla vicesegretaria di Unioncamere, dott.ssa Tiziana Pompei e assistita dall’esperto, dott. Paolo Longobardi. Ringrazio in particolare la dott.ssa Maria Giovanna Briganti, vicesegretaria generale della Camera, che negli ultimi mesi si è fatta carico dell’intera gestione dell’Ente e che ha curato, insieme all’ufficio risorse umane, la complessa e delicata procedura di designazione. La nomina del dott. Schiavoni si perfezionerà nelle prossime settimane con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.