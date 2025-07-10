Cammino di San Francesco Rimini – La Verna tra gli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa

Un sentiero che al piacere della camminata abbina cultura, spiritualità e anima. Il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, tra Romagna e Toscana, nell’European route of franciscan heritage-Saint Francis’ ways è stato certificato, al termine di un percorso decennale, tra gli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa.

Un percorso di un centinaio di chilometri, che si snoda lungo i luoghi francescani e che si interseca con le altre rotte del Santo verso Firenze, Assisi e Roma. Con tante possibili deviazioni e varianti, in particolare nella provincia di Rimini nella Valmarecchia, per fare tappa nei luoghi cari al santo. Si tratta di “un unicum a livello mondiale”, esulta per il riconoscimento raggiunto, un traguardo “non scontato”, il presidente dell’associazione I Cammini di Francesco in Emilia-Romagna e componente del Board internazionale di Saint Francis’ Ways, Franco Boarelli, presentando il lavoro fatto e le prossime tappe questa mattina nella sede della Provincia di Rimini.

“Ce la giochiamo- conferma- con le grandi vie di pellegrinaggio” e, in vista delle celebrazioni del 2026 per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, rappresenta “un volano, un attrattore forte per sviluppare un turismo sostenibile e culturale”. Ci credono la Regione e Apt servizi: come sottolinea infatti la Responsabile del progetto Circuito cammini e vie di pellegrinaggio-Turismo religioso di Apt, Monica Valeri, il cammino Rimini-La Verna è “perfettamente inserito” nella valorizzazione messa in campo e nel circuito regionale dei 22 percorsi interregionali.

Il tutto in una “chiave lenta”. Inoltre i ministeri del Turismo e della Cultura, aggiunge, sulle vie francescane hanno in cantiere una serie di interventi di promozione nazionale e internazionale. Il lavoro fatto per il riconoscimento europeo del cammino Rimini-La Verna, le fa eco il collega Gianluca Bagnara, è utile non solo per il territorio, anche per dare valore alla documentazione prodotta e le “buone prassi” messe in campo hanno ispirato altri enti gestori dei cammini.

“Siamo diventati un modello per l’Italia, conferma don Tiziano Zoli, Incaricato della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna per il turismo, sport, tempo libero e pellegrinaggi. Lungo i sentieri spirituali, si mette simbolicamente in cammino, come “navigatore si utilizza l’anima” e proprio le varianti sono “il valore aggiunto. Ogni cammino si interseca con altri, si incrociano le persone e nasce la magia, qualcosa di bello e di nuovo, l’incontro tra culture”. Insomma “non è solo trekking, ognuno fa un proprio percorso”, zaino in spalla carico di motivazioni, esperienze, ricordi. “Il cuore dice dove andare e quando fermarsi”. Trovando ospitalità dalle famiglie che lungo il sentiero accolgono. Ora, conclude, occorre “dare contenuti a 360 gradi” al cammino. Si apre dunque, dopo il riconoscimento del Consiglio d’Europa, una nuova fase. Infatti il progetto, osserva la direttrice dell’associazione Saint Francis’ Ways Raffaella Rossi, “non parla solo di Francesco, anche del francescanesimo, una storia ancora viva. I francescani hanno camminato e costruito tantissimo e di questo parla il percorso”.

Alla “radice religiosa”, si associa dunque tutto il patrimonio francescano, che è fatto, tra gli altri, di scienziati che hanno dialogato con Galileo Galilei e musicisti che hanno ispirato Mozart. Dell’associazione fanno parte 10 Paesi europei, tra cui la Repubblica di San Marino, Usa e Terra santa, e 35 membri: 11 Università, 11 Istituzioni pubbliche e provate, cinque associazioni, quattro conventi e istituzioni religiose, due istituzioni culturali e due tour operator. I temi sono Università, itinerari fisici e patrimonio culturale francescano, che si declinano in una serie di contenuti tra ambiente, economia, scienza e arti, e si sviluppano in varie azioni: concerti per la pace, scambi e tour culturali, progetti Erasmus; mostre e residenze artistiche; gemellaggi, progetti come quello sui graffiti e pubblicazioni, come quelle sugli studi degli erbari.

Con grande attenzione alle nuove tecnologie e alle nuove generazioni. Rispetto ad altri più famosi come quello per Santiago e la via Francigena, conclude Rossi, “questo cammino è molto speciale, ha un’anima, i francescani”.

(Agenzia DIRE)