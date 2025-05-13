Campus di Rimini: un convegno su possibili modelli di business sostenibili

Si terrà martedì 27 maggio presso il Campus di Rimini dell’Università di Bologna (Aula Alberti 7), il convegno dal titolo “Nuovi modelli di business sostenibili e modalità di misurazione dell’economia circolare: il punto di vista economico-aziendale”, un’importante occasione di confronto tra università e mondo imprenditoriale per approfondire come facilitare la transizione verso l’economia circolare.

Organizzato con il coordinamento scientifico delle Prof.sse Selena Aureli e Maria-Gabriella Baldarelli dell’Università di Bologna, l’evento si svolgerà in presenza, con registrazione obbligatoria entro il 25 maggio 2025 attraverso il form disponibile al link ufficiale: eventi.unibo.it/economiacircolare2025

Il convegno si propone di indagare lo stato dell’arte teorico e pratico dell’economia circolare, con un focus sull’innovazione del modello di business e le sfide manageriali legate alla sostenibilità. Verrà inoltre approfondito la diffusione delle pratiche di economia circolare nei settori del turismo, agro-alimentare, packaging, biochimico e legno-arredo, in particolare nel contesto delle piccole e medie imprese (PMI).

L’iniziativa rappresenta un momento di disseminazione scientifica dei risultati di due Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) finanziati dal MUR e dall’Unione Europea che coinvolgono diversi atenei italiani:“Towards Circular Economy: a Business Model Innovation Perspective” (coordinatore: Prof. Paolo Di Toma) e “A Multidimensional Model for the Transition of SMEs to the Circular Economy” (coordinatrice: Prof.ssa Francesca Gennari). Inoltre, il programma del convegno prevede una tavola rotonda con rappresentanti dei vari attori, istituzionali e non, che possono contribuire alla diffusione dell’economia circolare, come la regione, che con ARTER promuove la sostenibilità delle imprese, le banche, che possono facilitare l’accesso al capitale per finanziare la transizione ecologica e la rete dei Tecnopoli che mette in collegamento la ricerca innovativa con il mondo imprenditoriale.

Il convegno è gratuito e aperto a studenti, ricercatori, manager, professionisti e rappresentanti delle istituzioni. È prevista la concessione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini.