Campus Rimini: riparte “Unijunior – Conoscere per crescere”, terza edizione
4 Febbraio 2026 / Redazione
Torna Unijunior Romagna – Conoscere per crescere, giunto alla sua terza edizione per l’anno accademico 2025/26. L’iniziativa offre ai giovanissimi l’opportunità di vivere l’Università in prima persona, partecipando a lezioni e laboratori tenuti da docenti dell’Ateneo, progettati appositamente per un pubblico giovane, con linguaggi accessibili, modalità interattive e un approccio curioso e coinvolgente.
Il ciclo di incontri si svolgerà tra febbraio e maggio 2026, con appuntamenti distribuiti nei quattro Campus romagnoli:
- Campus di Forlì (Teaching Hub, viale Corridoni 20)
- Campus di Rimini (Complesso Alberti, via Cattaneo 17)
- Campus di Ravenna (Palazzo Corradini, via Mariani 5)
- Campus di Cesena (viale Europa 115)
Un calendario che valorizza la natura diffusa e territoriale dell’Università in Romagna, permettendo alle famiglie di accedere all’offerta Unijunior in contesti diversi, ma uniti da un progetto comune.
Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi potranno costruire il proprio percorso scegliendo tra un’ampia varietà di discipline umanistiche, scientifiche e sociali. Il programma affronta temi che spaziano dalla scienza e tecnologia (robotica, informatica, neuroscienze, genetica, farmacologia, ecologia) alle scienze umane e sociali (psicologia, antropologia, filosofia, etica, economia, diritti umani, migrazioni), fino agli ambiti della sostenibilità, dello sport, delle emozioni, delle lingue e della cittadinanza attiva per affrontare sfide sociali attuali. Un’esperienza unica di apprendimento del sapere che unisce la conoscenza scientifica alla divulgazione.
Unijunior Romagna propone sia lezioni frontali sia laboratori a numero limitato, pensati per stimolare il pensiero critico, la capacità di osservazione, il confronto e la partecipazione attiva. I temi affrontati dialogano con l’attualità e con le esperienze quotidiane delle giovani generazioni: dall’uso delle tecnologie digitali all’impatto ambientale delle nostre scelte, dal funzionamento del corpo umano alle regole della convivenza, fino alle grandi domande etiche e scientifiche che attraversano il mondo contemporaneo.
Il calendario di Unijunior Romagna comincia sabato 21 febbraio 2026 a Forlì e si concluderà con una festa finale sabato 16 maggio, presso il Campus di Rimini, momento di restituzione e celebrazione del percorso svolto, pensato come occasione di incontro tra studentesse, studenti, famiglie, docenti universitari e staff di progetto.
Unijunior – conoscere per crescere è un’iniziativa di divulgazione rivolta alle giovani generazioni e rappresenta il primo esempio italiano di Children’s University. Attivo a Bologna dal 2009, il progetto è promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Leo Scienza in co-progettazione con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Unijunior Romagna si inserisce all’interno di una rete più ampia che coinvolge anche altre sedi universitarie della regione Emilia-Romagna e si configura come un ponte tra Università e territorio, aprendo il mondo accademico alle famiglie e rendendo la conoscenza un’esperienza condivisa, accessibile e stimolante.
Per iscrizioni e calendario:
https://www.unijunior.it/romagna/calendario-romagna
https://www.unijunior.it/romagna/calendario-romagna
Per informazioni:
Associazione Culturale Leo Scienza – Progetto Unijunior
info@unijunior.it
Associazione Culturale Leo Scienza – Progetto Unijunior
info@unijunior.it