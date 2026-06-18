Canale Ventena, Foronchi e Gabellini: “Investiti 40mila euro pur senza competenze dirette sull’area”

Sul futuro del Canale Ventena e sulle recenti polemiche politiche intervengono la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al Demanio Claudia Gabellini, che rivendicano l’impegno dell’amministrazione comunale e respingono le accuse mosse nei confronti del Comune.

Secondo quanto spiegato dalle due amministratrici, negli ultimi due anni il Comune ha investito complessivamente 40mila euro per interventi di pulizia della foce e di contenimento dell’insabbiamento, nonostante non abbia competenze dirette sull’infrastruttura. “Risorse provenienti dalle casse comunali ma senza che il Comune abbia competenza diretta sull’area – spiegano Foronchi e Gabellini – Questo è il primo dato utile per far comprendere il quadro reale della situazione, che invece, ancora una volta, c’è chi lo stravolge per mera strumentalizzazione propagandistica. Una mossa comunicativa irresponsabile che purtroppo finisce per provocare un unico effetto: danneggiare l’immagine di Cattolica nel periodo più importante sul fronte turistico, con ricadute negative sugli operatori e sull’economia“.

L’amministrazione ricorda che la concessione dell’area viene rilasciata direttamente dalla Regione ai soggetti concessionari e che il Comune non riveste né il ruolo di concedente né quello di concessionario. “Dalla nuova concessione della primavera 2021 il tratto interessato è classificato come canale e non come porto turistico e questo ci rende impossibile accedere a specifici fondi regionali destinati ai dragaggi portuali“, sottolineano sindaca e assessora.

Nonostante questi limiti, il Comune sostiene di aver continuato a lavorare per individuare soluzioni condivise con i concessionari. “Pur non avendo competenze dirette sull’infrastruttura, dal 2024 al 2025 ha stanziato circa 20mila euro all’anno per la pulizia della foce e il contenimento dell’insabbiamento, per un investimento complessivo di circa 40mila euro di risorse comunali“, evidenzia Gabellini.

L’assessora ricorda inoltre il valore turistico dell’area, dove si affacciano numerose strutture ricettive. “Riteniamo che l’area abbia una importante valenza turistica. Vi si affacciano numerosi hotel e proprio per valorizzare anche questa zona della città, sono state proposte iniziative turistiche e quest’anno è iniziato ogni lunedì il mercatino Ventena in via Gran Bretagna. Non solo. L’area ospiterà iniziative legate al ballo e all’intrattenimento musicale“.

Sul fronte degli interventi futuri, l’amministrazione evidenzia il lavoro svolto nei tavoli di confronto con i concessionari e la necessità di una collaborazione tra pubblico e privato. “I concessionari si sono nuovamente impegnati ad intervenire sulle parti di propria competenza, con l’impegno di chiedere alla Regione le necessarie verifiche e autorizzazioni per dare il via libera all’ormeggio. Un sistema organizzato di ormeggi, associato alle attività già presenti e ai servizi collegati alla nautica, potrebbe contribuire a sostenere nel tempo gli interventi di manutenzione e gestione, nell’interesse dell’intera comunità“, spiega l’assessora.

Il Comune conferma inoltre la disponibilità a partecipare economicamente alle prossime attività necessarie. “Il Comune è disponibile a contribuire alle spese sia per le prossime analisi da effettuare sia per interventi da effettuare unitamente ai concessionari, come è stato sempre fatto“.

Nella parte conclusiva della nota, l’amministrazione esprime stupore per le recenti critiche arrivate sul tema. “Siamo sorpresi dalle recenti prese di posizione pubbliche sul tema, dato che si è sempre lavorato coinvolgendo tutti i consiglieri. Semplificare problemi complessi come è stato fatto è irresponsabile per temi che richiedono invece collaborazione e responsabilità condivise“, afferma Gabellini.

Foronchi e Gabellini ribadiscono infine la volontà di proseguire il confronto con tutti i soggetti coinvolti. “L’Amministrazione continuerà a fare la propria parte, con trasparenza e spirito di collaborazione, nella convinzione che solo attraverso il confronto serio tra istituzioni, concessionari e operatori sarà possibile costruire un percorso condiviso per il futuro dell’area“.