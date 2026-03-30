Cantoniera, Come uno stormo in viaggio

Sabato 4 aprile alle 9.15 al Passo Della Cantoniera (Carpegna) si apre la seconda giornata della residenza di scrittura e cammino “Dopo l’inverno” che si svolge a Pennabilli tra il 3 e il 6 aprile, anteprima del Festival internazionale di poesia “La punta della lingua”. Questa esperienza di immersione nel paesaggio del Montefeltro, nel ritmo della poesia e dei passi, fa parte del progetto “Come uno stormo in viaggio”, a cura di Franca Mancinelli e Linda Armelius. La camminata di sabato 4 aprile porterà i partecipanti nel Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello “Verso la città del Sole”, insieme ai versi delle poetesse Karen McCarty (UK) e Miriam Nash, scozzese di origine e triestina di adozione e agli altri partecipanti della residenza.

Il sentiero di circa 10 km condurrà verso i due inconfondibili colossi di calcare dalla cima piatta, Sasso Simone e suo fratello minore Simoncello, la cui particolare conformazione ha richiamato uomini e donne di ogni epoca. Il Sasso Simone (1.204 metri) ha visto insediamenti preistorici e romani, ha ospitato un’importante abbazia benedettina e nel 1566 fu la sede della “Città del Sole”. I suoi resti, inghiottiti dalla vegetazione selvaggia, occhieggiano qua e là, come la strada lastricata che sarà percorsa per giungere alla vetta. Ma prima, partendo da Passo Cantoniera, si attraverserà una meravigliosa cerreta, la più grande d’Europa. Un angolo da scoprire, al confine tra Marche, Emilia Romagna e Toscana.

Per info e iscrizioni: comeunostormo@gmail.com Whatsapp: 3494652483