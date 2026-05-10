Caos Bandiere Blu 2026, i falsi elenchi ingannano il web e scatenano polemiche

Nelle ultime ore è diventato virale un elenco dettagliato dei Comuni premiati per la stagione 2026. Dati precisi, classifiche regionali e “top 5” hanno ingannato testate e lettori. Ma la realtà è un’altra: la conferenza ufficiale è prevista solo per il 14 maggio.

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Un mare di fake news. Non c’è altro modo per definire il caos mediatico che ha travolto il riconoscimento delle Bandiere Blu 2026. Da ore circola sul web, rimbalzando tra social network e testate locali, quella che viene presentata come l’attesissima classifica ufficiale dei comuni costieri più virtuosi d’Italia. I numeri diffusi parlavano di un’Italia da record con 250 località premiate, una Liguria regina indiscussa con 34 comuni e una Calabria in “inarrestabile ascesa”. Peccato che l’unico dato reale, al momento, sia la totale mancanza di ufficialità.

L’elenco circolato, pur apparendo estremamente credibile grazie a nomi specifici come Polignano a Mare, Positano, Tropea o Lerici, non è altro che un sapiente “taglia e cuci” di dati relativi all’edizione 2025 o indiscrezioni non verificate. Si tratta di un classico esempio di effetto eco: una testata pubblica un’indiscrezione, altre la riprendono citandola come fonte e in poche ore il falso dato diventa “verità condivisa” solo perché onnipresente.

A spegnere l’entusiasmo e a ristabilire l’ordine è dovuta intervenire direttamente la FEE (Foundation for Environmental Education). L’organizzazione, che gestisce il prestigioso programma internazionale, ha rilasciato una nota ferma sui propri canali ufficiali: “Le liste che circolano online in queste ore non sono rispondenti al vero. Si tratta di informazioni non verificate che spesso ripropongono i dati dello scorso anno. La graduatoria ufficiale delle Bandiere Blu 2026 non è ancora stata resa nota”.

Il verdetto finale non è un segreto, ma ha una data ben precisa: il 14 maggio. Solo quel giorno, durante la conferenza stampa nazionale, verranno svelati i Comuni che hanno superato i rigorosissimi test che non riguardano solo la trasparenza delle acque, ma anche la gestione dei rifiuti, i servizi di sicurezza, la sostenibilità e l’accessibilità delle spiagge.