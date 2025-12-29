Capodanno all’Area Settebello: musica live, cenone e festa fino a notte fonda

Tra le tante iniziative del Capodanno più lungo del mondo di Rimini, anche l’Area Settebello (a7b) propone una serata speciale per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un ambiente informale, carico di empatia, dove ci si sente subito a proprio agio e dove la convivialità è protagonista.

La colonna sonora della serata sarà affidata a Miami & The Groovers, storica band romagnola conosciuta per la sua energia travolgente e per un sound che mescola rock, soul e atmosfere americane, capace di trasformare ogni concerto in una festa collettiva. Sul palco anche i Citrosodine, formazione apprezzata per il loro stile ironico e coinvolgente, tra rock e pop reinterpretato con personalità e ritmo. A chiudere e scandire il passaggio nel nuovo anno il Dj set di Ursus, con una selezione musicale pensata per far ballare il pubblico fino a notte fonda.

Il cenone di Capodanno, servito a buffet nella tensostruttura riscaldata, prenderà il via alle ore 20.30 e proporrà un’ampia selezione di antipasti, primi, secondi, contorni e dolci, con una sorpresa culinaria allo scoccare della mezzanotte.

Prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 0541 1787403