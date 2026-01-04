Cari astrologi, che vi costa prevedere un anno fortunato per tutti i segni zodiacali?

Vi hanno regalato un grande libro degli oroscopi 2026 firmato Paolo Fox, Simon and the Stars, Branko o qualche altro nome improbabile di astrologo mediatico o social? Oppure l’avete regalato a qualcuno, o magari a voi stessi? O, come me (e molti, molti altri, a giudicare dallo stato della copia in cima alla pila in libreria) vi siete limitati a sbirciare a scrocco la panoramica del vostro segno zodiacale, per poi scuotere la testa e allontanarvi, col sorriso sulle labbra o, se siete anche voi della Bilancia, una smorfia sfiduciata?

Se appartenete alla prima categoria – i riceventi del libro – spiegatemi cosa ve ne fate, a parte intrattenere familiari e ospiti, volenti o nolenti, con previsioni che gli autori in questi giorni elargiscono comunque gratis sui media. Se l’avete comprato, per voi o per altri, evidentemente siete fan di questo o quell’astrologo, perché qualche volta ci ha preso, oppure, semplicemente, vi sta simpatico per imperscrutabili motivi, le giacche sgargianti (Paolo Fox), lo stile accattivante (Simon), l’origine istriana (Branko).

L’ultima categoria raccoglie l’ampia platea dei “non è vero, ma se quest’anno parla bene del mio segno forse gli do una chance”, e più o meno una volta ogni dodici anni l’occhiatina di straforo ha un esito positivo – tranne che per la Bilancia, cui la fortuna astrologica sembra arridere con la stessa tempistica della cometa di Halley, ogni settantasei anni. E dire che, essendo il segno dell’armonia, della pace e della ricerca della bellezza, le stelle dovrebbero avere per lui un occhio di riguardo, per il bene non solo di noi bilancini, ma, a ben vedere, dell’intera umanità.

E invece, niente da fare. La Bilancia sosta sul binario dell’astrologia, in attesa di un treno che non passa mai. E anche quando le previsioni annuali sono meno agghiaccianti, i primi sei mesi sono comunque all’insegna della sfiga.

“Da giugno, con il transito di X e il trigono di Y ecc. ecc., le cose miglioreranno.” Sì, ma intanto dobbiamo arrivarci, a giugno. E poi, bella forza: con la bella stagione e le ferie in vista ci si sente sempre meglio, no? È a gennaio, mese lungo, freddo e ammosciante, che avremmo bisogno di una pacca sulla spalla. L’idea di dover stringere i denti e prepararci a sei mesi di tracolli sentimentali, beghe lavorative, tasche vuote e salute malferma, mentre tutti gli altri segni se la passeranno meglio, non aiuta.

Cari astrologi, visto che da tempo la scienza ha tolto ai vostri calcoli di qualunque validità, e che del resto nell’oroscopo personale contano mille variabili, dall’ascendente al medium coeli ecc. ecc., cosa vi costa prevedere un anno superfortunato per tutti i segni zodiacali?

Ci pensano già l’Istat e il Censis a deprimerci con le loro statistiche. Almeno da voi, ci aspettiamo una buona parola, anche se non veridica. L’atteggiamento è tutto, e affrontare l’anno nuovo con un pizzico di grinta e di fiducia può darci lo stimolo per uscire dalla nostra comfort zone – che poi spesso non è nemmeno tanto confortante. E d’altronde, positive o negative che siano le vostre previsioni, dopo il 15 gennaio chi ci pensa più?

Tanto vale augurare fortuna a tutti. Speriamo che Paolo Fox e colleghi ci facciano un pensierino per il 2027, a meno che non ci abbiano taciuto la previsione più sinistra e realistica: nei prossimi dodici mesi gli astrologi in carne e ossa verranno sostituiti dall’intelligenza artificiale.

Lia Celi