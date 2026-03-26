Casa, “Il tema dell’emergenza abitativa non è stato ancora risolto”

“A conclusione di questa vivace campagna referendaria che ci ha visto attivi all’interno del Comitato territoriale per il No ed oggi soddisfatti per il risultato ottenuto a livello locale e nazionale, torniamo ad affrontare il tema dell’emergenza abitativa e della casa come bene comune”, dichiarano dal coordinamento dell’associazione politica di Rimini in Comune – Diritti a sinistra.

“Apprezziamo che la questione del diritto alla casa sia tornato all’ordine del giorno nel dibattito politico riminese, tuttavia le proposte avanzate anche dall’assessore alle Politiche sociali del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, non sembrano corrispondere alle aspettative di pianificazione e sostenibilità sociale. Il piano casa, l’impoverimento dei redditi, il consumo del suolo: questi tre elementi devono trovare una sintesi politica che dia risposte lungimiranti e innovative ai cittadini, a basso impatto ecologico e di tutela dei più fragili. Lavorare su un piano casa significa parlare anche di sicurezza e di microcriminalità attraverso una progettazione dei quartieri di periferia come risorsa per la tutta la comunità. Il nuovo PUG dovrà tenere conto delle emergenze per intervenire in modo strutturale con un piano pluriennale che combini sia la realtà economica che sociale della nostra città”.

“I bassi salari – prosegue la nota del Coordinamento – la precarietà legata alla stagione balneare e l’incremento degli affitti, ci consegnano una situazione drammatica, frutto di mancati interventi pubblici da oltre dieci anni a questa parte. L’urgenza che abbiamo già segnalato di pianificare interventi per recuperare il ritardo di dieci anni negli investimenti di edilizia residenziale pubblica. Una programmazione doverosa per dare una prospettiva a 2376 famiglie (aggiornamento al 2025) ammesse nella graduatoria per l’assegnazione di un alloggio ERP. Le aree pubbliche dovranno essere eventualmente utilizzate per la costruzione di alloggi ERP; l’edificazione contrattata col privato per realizzare alloggi ERS non ha funzionato nel corso di questi anni e non vi sono indicatori che possano modificare questa tendenza. Semmai, con il privato si possono utilizzare gli strumenti previsti dal PSC per trasferire le capacità edificatorie dalla zona turistica (con gli alberghi dismessi) verso le aree di sviluppo edilizio, a saldo zero per il consumo di suolo. Un ulteriore intervento urgente è quello di utilizzare una della ex colonie (ad esempio la Novarese) da trasformare in ostello per la gioventù con una gestione versatile per ospitare lavoratori stagionali d’estate e studenti d’inverno, utilizzando la metro mare come comodo veicolo di mobilità pubblica a basso impatto ambientale. La condizione che necessita da subito risposte strutturate da parte dell’Amministrazione comunale è quella delle persone senza fissa dimora che non possono essere trattate solo come un problema di ordine pubblico. La nostra richiesta, che rilanciamo ormai da tempo, è quella di riutilizzare l’ex Ferrotel (adiacente al Parco Cervi, di proprietà del Gruppo FS, ora dismesso e in stato di abbandono); è un suggerimento che avanziamo perché sarebbe una soluzione in grado di accogliere chi gravita intorno alla stazione ferroviaria. Per soddisfare i nuovi bisogni sociali diventa necessario utilizzare le grandi risorse inattive presenti sul nostro territorio per evitare che il capitale morto si mangi quello vivo, una contraddizione che mai come in questo momento storico appare evidente” commentano da Rimini in Comune.