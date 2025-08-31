Casa, un sogno impossibile per giovani coppie: a Rimini 77 anni per comprarne una

Casa, un sogno impossibile: servono 77 anni per comprarne una a Rimini

Secondo uno studio del 2025 condotto da Ener2Crowd, in Italia sono necessari in media 67,4 anni per acquistare un appartamento di 100 metri quadrati senza ricorrere al mutuo. Con un finanziamento e un anticipo adeguato, il tempo si riduce ma solo a 57,4 anni. Lo studio evidenzia profonde differenze regionali: in Trentino-Alto Adige servono oltre 70 anni, mentre in Campania e in Sardegna il traguardo si riduce a circa 53 anni. A Rimini il dato è addirittura più drammatico: 77 anni.

Un’enormità, che dimostra come il problema della casa per le famiglie e, soprattutto, per le giovani coppie, sia diventato in Italia una questione sociale di enorme gravità. Negli ultimi decenni i vari governi – da Berlusconi a Renzi, da Gentiloni fino al Conte II – hanno promosso piani e incentivi per la riqualificazione degli edifici e la rigenerazione urbana, fino ad arrivare al Superbonus 110% per interventi energetici e antisismici. Eppure, i risultati concreti restano modesti: provvedimenti annunciati con enfasi ma poco efficaci nel risolvere la questione abitativa.

Il dato più eloquente riguarda l’edilizia residenziale pubblica. Solo il 3,7% del patrimonio abitativo italiano è destinato a finalità sociali. Una cifra irrisoria se confrontata con gli altri Paesi europei: Paesi Bassi 34,1%, Austria 23,6%, Danimarca 21,3%, Regno Unito circa 18%, Francia 14%, Irlanda 12,7%, Finlandia 10,9%.

Anche a livello locale la situazione non è migliore: a Rimini la percentuale scende addirittura all’1,5%, mentre l’Emilia-Romagna si mantiene sulla media nazionale. Solo Bologna, con il 5,1%, riesce a distinguersi positivamente.

I numeri parlano chiaro: le politiche della casa degli ultimi trent’anni – di destra, di sinistra o di centro – hanno fallito. A fronte di grandi annunci, la realtà è fatta di risultati inconsistenti. Intanto, la forbice tra stipendi e costo di acquisto di un’abitazione continua ad allargarsi in modo esponenziale, trasformando quello che dovrebbe essere un diritto in un lusso sempre più inaccessibile.

Rimini, la città che non vuole case popolari

Lo scenario non cambia a livello locale, anzi. Negli ultimi dodici anni a Rimini non sono stati realizzati appartamenti di edilizia sociale. Gli ultimi inaugurati risalgono al 2016, ma provenivano da appalti e risorse finanziarie del 2008, ai tempi della giunta Ravaioli. Nel frattempo la città ha perso anche il finanziamento legato al Superbonus per la riqualificazione energetica e sismica degli alloggi popolari di proprietà pubblica: un investimento pari a 30 milioni di euro sfumato nel silenzio generale.

Chi aveva presentato il progetto di project financing, ed era anche l’unico offerente, aveva condizionato la propria proposta a una “riduzione effettiva e definitiva del perimetro di intervento previsto a carico del concessionario, in misura non inferiore al 70%”. Una richiesta giudicata inammissibile da Acer, con il risultato che la gara è naufragata e non si è fatto nulla.

In città silenzio assoluto: nessuna protesta da parte delle categorie economiche, dei sindacati, né delle forze politiche, né di maggioranza né di minoranza. Perdere 30 milioni di euro per la riqualificazione degli alloggi popolari non ha scosso nessuno. Dopotutto lì vivono i cosiddetti “sfigati”, persone che hanno poca voce e spesso nemmeno sanno cosa accade intorno a loro.

La situazione non è cambiata. A Viserba, nel comparto dell’ex Corderia, erano previsti 850 metri quadrati di edilizia residenziale pubblica a carico del privato. In accordo con il Comune, si è preferito realizzare uno studentato. Certo abbiamo bisogno anche di studentati, ma non nella misura dell’edilizia residenziale pubblica. D’altra parte è più “figo” uno studentato rispetto a case popolari. Da una parte il futuro e dall’altra la parte meno ricca della nostra società.

Un discorso simile vale per il comparto di Rivabella, che ha sollevato molte discussioni. Il Comune ha eliminato tutte le opere a carico del privato, compresi 500 metri quadrati di edilizia residenziale pubblica da realizzare e cedere. Il comparto è stato ridotto da 12mila a 7mila metri quadrati. Qualcuno potrebbe dire che così si è ridotto il cemento, ma non è vero: la scheda iniziale, senza alcun onere per il privato, era di 5mila metri quadrati. Di fatto, oggi ci ritroviamo con 2mila metri quadrati in più di edilizia privata, senza alcun evidente interesse pubblico.

Anche l’accordo di programma per l’ex questura lascia perplessi. Lì sono previsti 36 alloggi popolari pagati con fondi regionali, ma la loro collocazione è stata modificata, probabilmente per esigenze architettoniche o di progetto. Guardando i disegni, sembra quasi che si sia cercato di nascondere quelle abitazioni dietro al nuovo supermercato. Forse è solo un’impressione, ma di certo questo spostamento comporterà un ritardo di almeno due anni nella realizzazione.

Resta un’ultima domanda. Affrontare il problema emergenza casa è una scelta riformista per un partito come il PD oppure è una decisione troppo a sinistra? La risposta è banale, meno la linea di comportamento.

Bolkestein: Gnassi tra proposte e incertezze, ma nessuna soluzione

Questa settimana il turismo è tornato a far parlare, grazie all’On. Andrea Gnassi, che lunedì mattina ha arricchito il programma L’aria che tira su La7. Se non avessi seguito la politica degli ultimi trent’anni, potrei trovare condivisibili le sue affermazioni. Ma, purtroppo, il “se” è d’obbligo.

Pienamente condivisibili le sue considerazioni sul ministro Daniela Santanchè. Incredibile come un ministro con delega diretta al turismo possa risultare così inefficace e, diciamolo, quasi invisibile. Niente proposte concrete, solo battute da bar. A questo punto, è chiaro: non ha la minima idea di cosa sia il turismo.

Passiamo a Gnassi. Quello che dice è teoria pura, quella stessa teoria che ha avuto ben dieci anni per attuare durante il suo mandato da sindaco di Rimini e nelle sue varie esperienze istituzionali, senza mai mettere davvero mano alla “cosa”. Ed è bene ricordare che, come delegato ANCI al turismo, ha contribuito a creare l’attuale caos sulla Bolkestein, scaricando ora la responsabilità sul governo. Gnassi ha infatti proposto di far slittare le gare e garantire indennizzi equi per gli operatori, ma oggi quelle stesse proroghe e indennizzi sono la causa del mega-ingorgo legislativo che ci ha bloccato.

Siamo d’accordo con lui: il turismo deve diventare una vera industria. Ma il primo passo sarebbe smettere di raccontare favole, come quella dai 45 milioni ai 60 milioni di presenze turistiche in Emilia-Romagna in soli quattro anni (Bonaccini 2019) con la complicità dell’allora sindaco Gnassi. Un miracolo, se non fosse che i numeri sono, appunto, da oroscopo.

La vera domanda ora è: quando smetteranno i teatrini e si potrà iniziare finalmente di parlare di politiche per il turismo.

Maurizio Melucci